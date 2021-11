Slechts een kwart van alle huishoudens heeft geldzaken onder controle

Zijn we allemaal nog gezond? Het zal in de opgeleefde pandemie een vaak gestelde vraag zijn. Over hoe het staat met onze financiële gezondheid daarentegen zullen we elkaar niet snel informeren. Krijgen we zulke vragen wél – zij het in de veilige anonimiteit van een enquête – dan komt een zorgelijk beeld naar voren. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens namelijk, is financieel kwetsbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Deloitte in samenwerking met ING, het Nibud en de Universiteit Leiden.

De rapporteurs schrijven: ‘We praten in Nederland vaak pas over geld als we in de financiële problemen zitten. Het lijkt wel of er maar twee opties zijn: met problemen ben je ongezond, zonder ben je gezond. Maar dat is een te zwart-witte weergave van de werkelijkheid.’

Uit het onderzoek blijkt dat die werkelijkheid is dat slechts iets meer dan een kwart (27 procent) zijn geldzaken op orde heeft. Zij zijn, zoals de onderzoekers het noemen ‘financieel gezond’. Ze hebben controle over hun geld, kunnen aan hun financiële verplichtingen voldoen en zijn in staat om ‘financiële zekerheid op te bouwen om levensdoelen na te streven’. De groep huishoudens daar net onder (24 procent) is ‘financieel toereikend’ en de onderzoekers merken een kwart aan als ‘kwetsbaar’. De overige 24 procent van de Nederlandse huishoudens is ‘financieel ongezond’.

Liever lenen dan sparen

“En dat is zorgelijk”, zegt Peter van Loon, partner financial services bij Deloitte. “Met dit onderzoek zijn we voor het eerst kritischer en breder gaan kijken naar financiële gezondheid. Door ook in te gaan op de lange termijn en door er respondenten bij te betrekken die ogenschijnlijk financieel gezond lijken.”

De onderzoekers vroegen 5000 Nederlanders afgelopen zomer naar hun gedrag, houding en gevoelens ten opzichte van inkomen, uitgaven, sparen, lenen en plannen. Ook werd gevraagd naar hun kennis van financiële zaken. Vooral de houding die we hebben ten opzichte van geldzaken is belangrijk, constateren de onderzoekers. Zo ben je in een betere economische conditie als je wat geldzaken betreft zowel naar de lange als de korte termijn kijkt. ‘Veel Nederlanders – ook Nederlanders die we tot de financieel gezonde groep rekenen – laten zich in hun houding leiden door de korte termijn’, staat er in het onderzoeksrapport. Zij zijn geneigd geld te lenen voor een aankoop waar ze beter voor zouden kunnen sparen.

“De mens is van nature op de korte termijn gefocust”, zegt Van Loon. “Het weerstaan van verlokkingen is moeilijk. We vinden het niet leuk om te moeten nadenken over geldzaken en zijn er daarom vaak ook niet goed in. Als het dan niet goed gaat, duurt het wel vijf jaar voor we de schaamte voorbij zijn en we de problemen erkennen. Daarom is het zo belangrijk om onder ogen te zien hoe je er financieel voor staat. Bespreek het, durf kwetsbaar te zijn.”

Aanzet tot verandering

Volgens de initiatiefnemers van het onderzoek is economische kwetsbaarheid een probleem van ons allemaal: “Financiële gezondheid is een breed maatschappelijk onderwerp dat niet onder de verantwoordelijkheid valt van alleen de overheid, één organisatie of een specifieke sector. Wij willen met dit onderzoek vast een eerste stap zetten door inzicht te krijgen en Nederlanders aan te zetten tot verandering.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat relatief veel financieel kwetsbaren in de grote steden wonen en dat mannen gemiddeld financieel gezonder zijn dan vrouwen (al lenen mannen weer sneller iets). Huishoudens die nu als financieel gezond uit de bus komen, tot slot, zijn er volgens de onderzoekers niet van verzekerd dat zij dat blijven. Ruim een op de tien financieel gezonde huishoudens heeft geen buffer om zes maanden of langer rond te kunnen komen. Ook zet een grote groep (40 procent) geen geld opzij als ze langere tijd geld overhouden.

