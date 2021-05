Sjoemeldieselbezitters willen nog altijd (een deel van) hun geld terug

Autobedrijven hoopten er ongetwijfeld stiekem op, maar ze zijn nog altijd niet af van het dieselschandaal. De rechtbank Amsterdam buigt zich komende dagen over een claim tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers. De zaak is aangespannen door de Stichting Car Claim die duizenden automobilisten vertegenwoordigt. Deze dieselbezitters voelen zich gedupeerd door het sjoemeldieselschandaal.

Die naam ontstond toen in 2015 duidelijk werd dat Volkswagen zijn dieselmodellen stiekem voorzag van software die de uitstoot van stikstofoxide camoufleerde. Auto's kwamen zo schoner uit tests dan ze in werkelijkheid waren. Ook andere autofabrikanten maakten zich schuldig aan de fraude, maar vooral de Volkswagen Groep was kampioen in het verdonkeremanen van stoffen die via de uitlaat van een dieselmodel de lucht vervuilde.

Het gaat om de bekende TDI-­motoren van het type EA189, die in veel modellen van Volkswagen onder de motorkap zitten en ook in veel ­modellen van andere merken binnen de Volkswagen Groep, zoals Seat, Skoda, Audi en Porsche. Het concern stopte de omstreden software tussen 2009 en 2016 in miljoenen auto’s. In Nederland gaat het om minstens 170.000 bezitters van een sjoemeldieselauto.

Dieselgate kostte het bedrijf uit Wolfsburg al tientallen miljarden aan boetes en reparatiekosten. Ook werden topmensen van de Duitse autofabrikant aangeklaagd of gearresteerd, zoals voormalig Audi-baas Rupert Stadler.

Daarnaast roeren de klanten van de Volkswagen Groep zich al jaren. Wie zo'n sjoemeldieselmodel bezit van Volkswagen, Audi, Seat of Skoda heeft immers een auto voor de deur staan die in waarde is gedaald, minder goed is te verkopen op de tweedehandsmarkt, en meer kosten met zich meebrengt voor brandstof en onderhoud dan de fabrieksopgave hen vertelt. Bovendien claimen ze dat deze dieselauto’s negatieve ­gevolgen hebben voor gezondheid en milieu, omdat ze meer viezigheid uitstoten dan is toegestaan en dan ze is voorgehouden.

In het Verenigd Koninkrijk oordeelde een hoge Britse rechter in april 2020 dat het Duitse autobedrijf deze software willens en wetens in zijn wagens heeft gemonteerd. In verschillende landen moest Volkswagen al vergoedingen aan consumenten uitkeren.

Van schadevergoeding tot terugbetaling koopprijs

“Na lang procederen zal duidelijk worden waar gedupeerde autobezitters in Nederland recht op zullen hebben”, zegt Guido van Woerkom, bestuurslid van de Stichting Car Claim tegenover persbureau ANP. De gedupeerde autobezitters denken aan een schadevergoeding of het recht om de sjoemeldiesel terug te geven aan de dealer, tegen terugbetaling van de koopprijs.

Volgens de claimorganisatie zal de rechter onder meer moeten ingaan op de vraag of de autobezitters in kwestie hun auto’s wel hadden willen kopen, indien zij van de verborgen gebreken hadden geweten. Ook zal moeten worden beoordeeld of de sjoemeldiesels van Volkswagen, Audi, SEAT en Skoda nog steeds verboden instrumenten bevatten, waarmee de uitstoot van schadelijke gassen wordt gemanipuleerd. Na de door Volkswagen uitgevoerde software-update zouden de wagens onder bepaalde omstandigheden nog steeds erg milieuonvriendelijk zijn.

Wanneer de automobilisten precies duidelijkheid krijgen, valt nog te bezien. Na de inhoudelijke behandeling kan de rechter waarschijnlijk later dit jaar uitspraak doen. Maar daartegen kunnen de partijen dan ook weer beroep aantekenen. Car Claim procedeert inmiddels ook tegen andere autofabrikanten over sjoemelsoftware. Eind vorig jaar dagvaardde de organisatie Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, voor de Nederlandse rechter.

