Sinds apneupatiënt Clemens een apparaat van Philips gebruikt, wordt hij steeds zieker. ‘Dit moet grondig worden onderzocht’

Clemens slaapt met een dun maskertje om zijn neus. Een slang verbindt dat masker met een complex apparaat, zo groot als een spelcomputer, dat op zijn nachtkastje ligt. Nu slaapt Clemens goed, maar als hij dat masker niet draagt, wordt hij ieder uur wakker en krijgt hij hoofdpijn van het snurken. Hij is te moe om auto te rijden. Kortom: Clemens kan niet zonder dat apparaat van Philips.

Hij heeft apneu. Dat is een chronische aandoening waarbij de ademhaling van patiënten tijdens hun slaap veelvuldig stokt. Zo’n medisch apparaat voorkomt dat.

Maar er is iets geks. Als Clemens in 2015 zijn apparaat gaat gebruiken, krijgt hij andere klachten. Die worden steeds erger. Clemens is duizelig, heeft steken in zijn voorhoofd en krijgt een sinusontsteking. Hij hoest en slikt veel te veel prednison om zijn klachten te verminderen. En nu is er een verdacht plekje in zijn luchtwegen. Volgende maand volgt een scan.

De uiteenlopende klachten en vragen zijn ontstaan sinds hij dat apneuapparaat heeft. Zou er een verband zijn?, vraagt Clemens zich weleens af. Ja dus, denkt hij in juni vorig jaar. Dan leest hij in de krant voor het eerst over problemen met de apneuapparaten van Philips, marktleider op dit gebied.

Als de slager die zijn eigen vlees keurt

Opvallend veel patiënten die met zo’n Philipsapparaat slapen, zijn ziek. Van geïrriteerde luchtwegen en braken tot mogelijk zelfs kanker. Het geluidsabsorberende schuim blijkt te verbrokkelen. Patiënten kunnen die zwarte, haardikke schuimdeeltjes inademen. Ook komen schadelijke gassen vrij.

Hoe schadelijk zijn die apparaten? Philips roept wereldwijd miljoenen stuks terug van verschillende modellen bij leveranciers en patiënten. Die krijgen in afwachting van een onderzoek een vervangend apparaat, maar die vervangingsoperatie verloopt traag. Veel mensen wachten nog altijd op een nieuw apneuapparaat en zijn gedwongen hun huidige, mogelijk ziekmakend apparaat – vaak de DreamStation 1 – te blijven gebruiken.

Ook die van Clemens moet terug, maar hij weigert. Dat apparaat, zegt Clemens, is juist zijn enige bewijsmateriaal. Hij vreest dat Philips precies die apparaten onderzoekt die niet de werkelijke schade aan het licht brengen. “Het is als de slager die zijn eigen vlees keurt”, zegt Clemens.

‘Blijf maar gebruiken’

Als hij de schuimdeeltjes in zijn eigen apparaat denkt te zien, belt hij zijn kno-arts. Maar die zegt hem dat de berichtgeving in media niet goed is, omdat Philips niet om wederhoor is gevraagd. Conclusie: Clemens kan zijn apparaat blijven gebruiken.

Dat adviseert ook de Inspectie Gezondheidszorg. De kans op gezondheidsschade is er ook als patiënten acuut stoppen met het gebruik van de apparaten. Er is nog niet voldoende aangetoond dat de apneuapparaten voor nieuwe schade kunnen zorgen.

De Inspectie baseert zich op voorlopige resultaten van eigen Philipsonderzoek en een steekproef van het RIVM. Maar die steekproef behelst slechts vier van de tienduizenden apparaten die in Nederland in omloop zijn. Patiënten vinden dat aantal niet representatief. Opvallend is dat de Amerikaanse medische toezichthouder FDA in november meldde dat Philips al in 2014 wist van de mankementen en daarna nooit adequaat heeft gehandeld.

Grondig onderzoek

“Ik wil dat grondig wordt onderzocht hoe mijn lichaam lijdt onder de fouten van Philips”, zegt Clemens. Samen met meer dan vijfhonderd andere apneupatiënten, die worden bijgestaan door het Amersfoortse advocatenkantoor SAP in samenwerking met twee rechtsbijstandsverzekeraars, pleit hij voor een groot onderzoek door een onafhankelijke partij. “Als blijkt dat ik kanker heb, wil ik weten of Philips de boosdoener is. Of ze nalatig zijn geweest. Die vragen kan Philips niet zelf gaan onderzoeken.”

Clemens kan niet zomaar naar een ander merk overstappen vanwege afspraken tussen zorgverzekeraars, leveranciers en artsen. Dus ook Clemens’ nieuwe apparaat is van Philips. “Maakt dat apparaat mij ziek? Ik weet het niet en de arts weet het ook niet. Maar ik moet ermee slapen. Ik ben superafhankelijk”, zegt Clemens.

Later dit jaar komt Philips met nieuwe informatie uit het lopende onderzoek. Aan het eind van dit jaar heeft 90 procent van alle patiënten een vervangend apparaat, verwacht het bedrijf.

De volledige naam van Clemens is bekend bij de hoofdredactie.

