Shell wordt midscheeps geraakt door coronacrisis en bezuinigt miljarden

Shell begint de gevolgen van de coronacrisis te ondervinden. In het dinsdag afgesloten eerste kwartaal vielen die gevolgen nog mee – China werd eind januari getroffen, Europa eind februari – maar het staat buiten kijf dat de crisis het gas- en olieconcern midscheeps zal raken.

Shell presenteert op 30 april zijn resultaten over het eerste kwartaal, maar gaf dinsdag een voorproef daarvan. Dat moest ook wel. De verwachtingen die de concernleiding eind januari had en uitsprak, zijn achterhaald door de coronacrisis. Daarbij zijn de olieprijzen spectaculair gedaald. Een vat Brent-olie (relatief lichte olie) kostte gisteren rond de 27 dollar per vat, minder dan de helft van de gemiddelde prijs van vorig jaar. Omdat olie zo goedkoop is, en dat waarschijnlijk voorlopig ook blijft, moet Shell in het eerste kwartaal voor 400 tot 800 miljoen dollar extra afschrijven.

Shells productie van olie, gas en vloeibaar gas was het afgelopen kwartaal grofweg ongeveer net zo hoog als die in het laatste kwartaal van 2019. Dat zal in de komende kwartalen mogelijk anders zijn, al denkt analist Thijs Berkelder van ABN Amro niet dat de productie fors zal dalen. Vraag is in zijn ogen vooral waar al die geproduceerde olie (en gas) naar toe moet.

Ongekende daling

Handelaren kopen olie op, in de hoop die later veel duurder te verkopen. Landen slaan olie in om hun reservevoorraden aan te vullen, als dat nodig is. Maar verder? Energiemarktvorsers schatten dat het mondiale olieverbruik in april bijna, of meer dan, 20 procent lager zal liggen dan dat van vorig jaar – het zou een ongekende daling zijn. De vraag naar benzine en diesel keldert nu een groot deel van de wereld ‘op slot’ zit en Berkelder wijst op de markt voor kerosine, vliegtuigbrandstof. Die is zo ongeveer ingestort.

Berkelder filosofeert al over de situatie waarbij ‘kopers’ geld toe krijgen als zij olie afnemen. Ook hebben, zegt Berkelder, eigenaren van pijpleidingen in de Verenigde Staten hun buizen aangeboden voor de opslag van olie. Aan olie-opslagplaatsen is grote behoefte nu de productie doorgaat, terwijl de vraag naar olie sterk afneemt.

Shell heeft in deze omstandigheden wel een voordeel, stelt Berkelder. Het concern verwerkt in zijn raffinaderijen veel meer olie dan het zelf produceert. Shell zou bij de verwerking voorrang kunnen geven aan de eigen olie, denkt Berkelder.

Miljarden extra bezuinigen

Om de coronacrisis (enigszins) het hoofd te bieden, maakte Shell al eerder bekend dat het dit jaar voor 3 tot 4 miljard dollar extra bezuinigt en dat het 5 miljard (of meer) dollar minder investeert dan eerder gepland. De inkoop van eigen aandelen is voorlopig afgeblazen.

Desondanks blijft de kans groot dat Shell flink inteert. De nettowinst zal niet genoeg zijn om de investeringen (20 miljard) en de geplande dividenduitkeringen (15 miljard) te dekken. Ook de hoeveelheid cash die dit jaar binnenkomt, is mogelijk ontoereikend. Berkelder heeft berekend dat Shell dit jaar een olieprijs van circa 40 dollar per vat nodig heeft. Dan komt er ongeveer net zo veel cash binnen als er uit gaat. Maar die olieprijs is voorlopig niet in zicht.

