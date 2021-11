Shell verhuist hoofdkantoor naar Verenigd Koninkrijk en wordt Brits

Olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders. Ook het hoofdkantoor wordt naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst, daar worden dan onder meer de vergaderingen van het bestuur en de directie gehouden. Shell wil onder andere een einde maken aan de huidige aandelenstructuur met twee soorten aandelen.

Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Beleggers klagen al langer over de huidige structuur met verschillende aandelen. Over de Britse aandelen hoeft geen dividendbelasting te worden betaald. Over de Nederlandse aandelen moet dat wel. Van Shell is bekend dat ze net als levensmiddelenconcern Unilever voorstander waren van het afschaffen van de dividendbelasting. Dat plan sneuvelde in Den Haag, waarna Unilever besloot op papier volledig Brits te worden. Ook informatie- en dataleverancier RELX ‘verhuisde’ eerder al naar het Verenigd Koninkrijk.

Ook Shell liet eerder al doorschemeren over een verhuizing na te denken. Topman Ben van Beurden belooft wel dat Shell, ondanks de beoogde verhuizing, sterk verbonden blijft met Nederland. Dan gaat het volgens hem vooral om de rol van Shell in de energietransitie. “Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.”

Volgens Shell zullen Van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Een aantal leidinggevenden gaat in het kielzog van het duo mee. Shell blijft vanuit Nederland onder meer actief met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en andere energie-innovaties. Dat gebeurt vanuit zowel Den Haag als Amsterdam.

Shell benadrukt dat de beoogde verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland. “Shell blijft ook in Nederland een grote speler”, benadrukt Marjan van Loon, die aan het hoofd van Shell in Nederland staat. Aandeelhouders stemmen op 10 december over het plan.

Kabinet betreurt vertrek

Het kabinet is “onaangenaam verrast” door het besluit van het olie- en gasconcern Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsten. Dat meldt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken.

Het kabinet is zondag op de hoogte gesteld en “betreurt het ten zeerste” dat Shell gaat verhuizen. “We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk”, aldus Blok. Shell heeft het kabinet laten weten dat de personele gevolgen “beperkt blijven tot de verplaatsing van een aantal executive/board posities van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk”.

