Shell op weg naar diep-, dieprode cijfers

Shell presenteert eind deze maand zijn resultaten over het tweede kwartaal, maar nu al staat vast dat die cijfers met een voor Shell zeer bijzondere kleur worden geschreven: diep- en dieprood.

Shell wordt aan alle kanten geraakt door de coronacrisis. Dat was al zichtbaar in de eerste drie maanden van dit jaar, al voelde het olieconcern de effecten van ‘corona’ pas echt in maart, toen een groot deel van de wereld op slot ging. Het leidde tot een nettoverlies van 24 miljoen dollar; een kwartaalverlies overkomt Shell zelden. Maar dat verlies zal peanuts zijn, vergeleken met het verlies over het tweede kwartaal, zo bleek uit voorlopige cijfers die Shell dinsdag al naar buiten bracht.

Die liegen er niet om. De productie van olie, gas en vloeibaar gas heeft nog niet veel geleden onder de crisis. Maar de prijzen van die grondstoffen zijn fors lager dan een jaar geleden. Bovendien liep de verkoop van auto- en vooral van vliegtuigbrandstoffen (kerosine) hard terug. Shells raffinaderijen draaiden in de periode maart-mei op zo’n 70 procent van hun capaciteit, tegen 89 procent vorig jaar. Shell denkt de komende jaren minder op zijn brandstoffen te verdienen dan eerder gedacht.

Afschrijvingen

De Brits-Nederlandse oliegigant vermoedt daarnaast dat de prijzen van olie en gas nog lang laag blijven, beduidend lager dan eerder verwacht. Dat zal erin hakken. Bezittingen en voorraden zijn daardoor minder waard geworden en dus moet Shell daar een gigantisch bedrag op afschrijven: ergens tussen de 15 en 22 miljard dollar. Vooral die boekhoudkundige exercitie zal voor die dieprode kleur van de resultaten zorgen. De afschrijvingen hebben onder meer betrekking op een even ambitieus als duur vloeibaargasproject in Australië (’s werelds grootste drijvende gasfabriek ‘Prelude’), op Shells Braziliaanse olie- en gasvelden en op schalieprojecten in de Verenigde Staten.

Om de coronacrisis enigszins het hoofd te bieden, heeft Shell al investeringen geschrapt en bespaart het op zijn kosten. Bestuursvoorzitter Van Beurden heeft ook een flinke reorganisatie aangekondigd. Vanwege de coronacrisis besloot de Shell-directie eind april om voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog het (kwartaal)dividend te verlagen: van 47 cent naar 16 cent per aandeel. Toen dat bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal bekend werd, verloor het aandeel Shell op één dag ruim tien procent van zijn waarde.

Zo’n heftige reactie was er dinsdag niet, maar het koersverlies liep wel op tot zo’n vier procent. Beleggers schrokken blijkbaar toch van Shells toekomstverwachting. Eerder schreef concurrent BP ook al voor ruim 17 miljard dollar af. Het aandeel Shell, nog altijd het aandeel dat het meest in portefeuilles van Nederlandse beleggers zit, verloor sinds het begin van dit jaar ongeveer 45 procent van zijn waarde.

