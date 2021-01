Shell moet schade van olievervuiling vergoeden aan Nigeriaanse boeren

Het bedrijf is aansprakelijk voor twee olielekkages. De hoogte van het bedrag moet later worden bepaald, oordeelde het gerechtshof in Den Haag vrijdag.

Over een derde claim deed het hof geen uitspraak. Dat lek ontstond door sabotage, en dan is Shell onder Nigeriaans recht niet aansprakelijk, maar het hof wil nog weten of Shell genoeg heeft gedaan om de pijplijn te beschermen tegen sabotage.

