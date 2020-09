Shell lijdt ongekend verlies en schrapt zeker 7000 banen

Shell zet het mes in zijn eigen organisatie – en flink ook. In twee jaar verdwijnen er zeven- tot negenduizend banen bij het, nu nog, olie- en gasconcern. Eind 2019 had Shell nog 83.000 mensen in dienst.

Het zijn, zo blijkt uit een interview met bestuursvoorzitter Ben van Beurden dat op Shells website staat, vooral managementbanen die verdwijnen. Tussen de mensen die het uitvoerende werk doen, inclusief de technici, en de top van het concern zitten nu te veel lagen, stelt Van Beurden in het interview. Dat ‘te veel’ moet er uit. Shell hoopt met die operatie twee tot 2,5 miljard dollar te besparen in 2022.

Shell heeft in het verleden wel vaker flinke reorganisaties doorgevoerd, maar dit keer gaat het, zelfs voor Shell-begrippen, om veel mensen – acht tot tien procent van het totale personeelsbestand. Waar de banen verdwijnen is nog niet bekend. Of er op het hoofdkantoor in Den Haag veel personeel naar ander werk moet uitkijken, is ook nog ongewis. Onverwacht komt de reorganisatie overigens niet. Van Beurden kondigde dit eerder dit jaar al aan. Concurrenten als het Britse BP (10.000 banen) en het Amerikaanse Chevron (tien a vijftien procent van het personeelsbestand) lanceerden dit jaar ook al grote ontslagrondes. In het getal van zeven- tot negenduizend zitten 1500 mensen die op vrijwillige basis bij Shell vertrekken.

Shell besloot zelfs het dividend te verlagen

De reorganisatie heeft met twee dingen te maken: de coronacrisis en met Shells plannen voor de lange termijn. De coronacrisis heeft Shell hard geraakt. Door de lage olieprijzen, teruglopende verkopen van onder meer benzine en kerosine, en door kapitale afschrijvingen leed het concern in het tweede kwartaal een ongekend verlies van 18 miljard dollar. Shell schrapte geplande investeringen en besloot zelfs, voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, het dividend te verlagen: van 47 dollarcent per aandeel naar 16 dollarcent.

Tegelijkertijd werkt Shell aan een plan waarin meer ruimte komt voor duurzame vormen van energie. Shell zal, zo zei Van Beurden in het interview, geen afscheid nemen van olie en gas – en zeker niet van vloeibaar gas en van zijn chemiepoot. Maar in 2050 zullen olie en gas nog maar een klein deel van Shells productiepakket uitmaken. Elektriciteit (uit duurzame bronnen), biobrandstoffen, waterstof en andere duurzame energievormen voeren dan de boventoon. Shell zal, zo zei Van Beurden, in 2050 minder dan tien raffinaderijen hebben: vijftien jaar geleden waren dat er volgens hem nog 55.

Al eerder meldde Van Beurden dat de uitstoot van broeikasgassen van Shells eigen productie in 2050 netto op nul moet uitkomen: voor zover er over dertig jaar nog uitstoot is, moet die worden gecompenseerd, hergebruikt of opgeslagen. Overigens zorgen de afnemers van Shell-producten bij het gebruik van die producten, zoals benzine, diesel en kerosine, voor veel meer uitstoot dan Shell zelf.

Shell maakt hoogstwaarschijnlijk in februari bekend hoe het in de toekomst wil verduurzamen. Eerder dit jaar publiceerde BP zijn vergroeningsplannen. Over tien jaar zal BP 40 procent minder olie en gas oppompen dan in 2019. Ook zal het minder benzine, diesel en kerosine maken dan nu. BP kondigde aan dat het in 2030 tien keer zo veel zal investeren in windenergie, zonne-energie, waterstof, biobrandstoffen en de opslag en het hergebruik van kooldioxide (CO2) dan in 2019. BP gaat ook een deel van zijn olie- en gasvelden verkopen. De investeringen in olie en gas (10 miljard dollar) zullen in 2030 nog wel een stuk hoger zijn dan die in niet-fossiele energiebronnen (5 miljard).

