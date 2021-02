Shell lijdt in 2020 megaverlies van 21,7 miljard dollar

Olie- en gasconcern Shell heeft afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Flinke afschrijvingen tijdens de eerste lockdown zorgden eerder al voor het grootste kwartaalverlies in de geschiedenis van het bedrijf. En dat heeft Shell niet meer goed kunnen maken. In het vierde kwartaal werden opnieuw rode cijfers geschreven.

Onder de streep kwam Shell uiteindelijk 21,7 miljard dollar tekort. Een jaar eerder behaalde het Brits-Nederlandse bedrijf nog 15,8 miljard dollar winst.

De coronacrisis noopte Shell al tot forse ingrepen. Zo werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend voor de aandeelhouders verlaagd. Daarnaast kondigde Shell aan wereldwijd 7000 tot 9000 banen te gaan schrappen, ruwweg een tiende van het totale personeelsbestand. In Nederland verdwijnen er ongeveer negenhonderd arbeidsplaatsen.

