Shell ligt op ramkoers met het klimaat, zegt Milieudefensie

Shell lapt de uitspraak in de klimaatzaak van Milieudefensie aan zijn laars. Dat stelt Milieudefensie op basis van een inventarisatie door onderzoeksorganisatie Oil Change International.

Terwijl de rechter Shell mei vorig jaar verplichtte om direct aan de slag te gaan met het verminderen van CO2-uitstoot, boort het bedrijf nog volop nieuwe olie- en gasvelden aan. Tien nieuwe boringen veroorzaken 325 miljoen ton kooldioxide, twee keer zoveel als de jaarlijkse uitstoot van Nederland. Dit maakt volgens Milieudefensie duidelijk dat Shell ‘geen enkele intentie heeft de uitspraak van de rechter serieus te nemen’.

Shell spreekt de aantijgingen tegen. Het oliebedrijf beweert ‘een leidende rol in de energietransitie’ te ambiëren. Dat zou blijken uit eerste stappen in de vermindering van uitstoot, bijvoorbeeld door olieplatforms op groene stroom te laten draaien en investeringen in windenergie.

Ook het feit dat Shell op papier zette dat het in lijn wil handelen met het Parijse Klimaatakkoord zou bewijzen dat het bedrijf bezig is met verduurzaming. De conclusies van Milieudefensie zouden een ‘verkeerd beeld schetsen’.

Meerderheid van investeringen in vuile energie

Milieudefensie baseert zich op feiten over fossiele energieprojecten van Shell. Daaruit blijkt dat het bedrijf doorgaat met het leegpompen van zo’n 750 olie- en gasvelden wereldwijd. De fossiele energie leidt bij verbranding, in een auto of fabriek, tot 4,3 miljard ton CO2-uitstoot.

Tot 2030 zou Shell de meerderheid van zijn miljardeninvesteringen in vuile energie steken, tegenover de 12 procent die het bedrijf investeert in groene energiebronnen. “Het onderzoek laat duidelijk zien dat Shell doorgaat met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en daarmee mensenlevens bedreigt”, zegt Nine de Pater van Milieudefensie.

De verwijten komen in aanloop naar het hoger beroep in de klimaatzaak die Shell vorig jaar verloor. Milieudefensie wil het gebrek aan inspanningen door Shell in oktober gebruiken om bij de rechter te laten zien dat het bedrijf op ramkoers met het klimaat ligt.

Geen stok achter de deur

Volgens milieu- en mensenrechtenjurist Jan van de Venis is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe cijfers inhoudelijk een grote rol gaan spelen in het hoger beroep. “Shell zet in het hoger beroep vol in op het recht: het probeert te beargumenteren dat de rechter sowieso fout zat met het eerste vonnis. Het bedrijf doet er in de stukken alles aan om de uitspraak van tafel krijgen dat Shell verantwoordelijk is voor klimaatschade en daarom uitstoot moet verminderen.”

De rechter zal zich in hoger beroep daarom nogmaals buigen over de vraag: is Shell verantwoordelijk te houden voor klimaatverandering? In hoeverre het oliebedrijf nu al bezig is met het naleven van het vonnis lijkt van ondergeschikt belang. De rechter bepaalde weliswaar dat Shell na de uitspraak direct aan de slag moest met extra klimaatbeleid, maar een stok achter de deur, zoals een boete, is er niet.

Dat werd ook duidelijk bij de beroemde klimaatzaak die Urgenda won tegen de Nederlandse Staat. De overheid leefde de uitspraak onvoldoende na dat Nederland de uitstoot van broeikasgas jaarlijks met 25 procent moet verlagen. Alleen door nieuwe procedures aan te spannen zou Urgenda een boete kunnen afdwingen. Urgenda-directeur Marjan Minnesma dreigde meermaals om opnieuw naar de rechter te stappen, maar die stap bleef vooralsnog uit.

Milieudefensie spant op basis van de nieuwe klimaatcijfers over Shell ook geen nieuwe procedures aan. De inspanningen zijn gericht op het hoger beroep, dat mogelijk begin 2023 van start gaat. Het Hof zal naar verwachting over twee jaar uitspraak doen. Daarna is nog cassatie mogelijk, waardoor een definitief rechterlijk oordeel tot 2027 zou kunnen duren.

Shell dient beroep in tegen uitspraak om uitstoot te verminderen

Olie- en gasconcern Shell heeft in mei 2022 definitief beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in een door Milieudefensie aangespannen zaak. Het bedrijf vindt die door de rechter opgelegde zwaarwegende inspanningsverplichting ‘niet haalbaar’.

Directeur van Milieudefensie Donald Pols blikt terug op de klimaatzaak tegen Shell: ‘Dit was mijn zwaarste jaar ooit’

2021 was voor Donald Pols niet het jaar waarin Milieudefensie van Shell won, maar van de zegetocht van klimaatrechtvaardigheid.