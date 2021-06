Shell kritiseert rechter maar gaat uitstoot toch eerder beperken met ’krachtige’ maatregelen

Volgens de uitspraak van twee weken geleden moet Shell zijn eigen uitstoot van broeikasgassen in 2030 wereldwijd netto met 45 procent hebben verminderd en moet het ook zijn best doen voor een beperking met 45 procent van de uitstoot van afnemers van Shellproducten, zoals automobilisten en luchtvaartmaatschappijen.

De rechter oordeelde dat Shell verplicht is zich te houden aan de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken. Shells eigen plannen gingen minder ver: die voorzagen vooral ná 2030 in forse uitstootbeperking. De uitspraak van de Haagse rechter ging de wereld over en maakte veel los.

Shell is niet gecharmeerd van het vonnis

Van Beurden laat in zijn reactie duidelijk merken dat hij bepaald niet gecharmeerd is van de uitspraak. Hij vraagt zich af of het klimaat er mee gediend is, wijst erop dat Shell in vergelijking met concurrenten al veel aan vergroening doet en daar miljarden in investeert. Ook memoreert hij dat Shell heeft beloofd zijn eigen uitstoot en die van zijn afnemers in 2050 netto tot nul terug te brengen.

Volgens Van Beurden heeft het niet veel zin veel minder benzine en diesel te produceren: dan gaan automobilisten bij de buren tanken, voorziet hij. Van Beurden schrijft ook dat Shell de wereld niet in zijn eentje kan veranderen. Hij noemt de energietransitie een zaak van maatschappijen, regeringen en consumenten. “Het tegengaan van klimaatverandering is nodig, maar een rechtbank die één bedrijf verplicht om zijn emissies te beperken, biedt niet het juiste antwoord.”

Toch zal Shell zijn vergroeningstempo opvoeren. “We gaan zoeken naar zinvolle en winstgevende manieren om onze uitstoot sneller terug te dringen”, belooft Van Beurden. Welke manieren dat zijn, vermeldt hij niet. Wel stelt hij dat ze ‘bold’ (krachtig) zullen zijn.

Bossen aanplanten

Shell heeft, in theorie, een serie mogelijkheden. Behalve het beperken van de eigen uitstoot – en die van zijn afnemers – kan het bedrijf ook kiezen ervoor uitstoot te compenseren: bijvoorbeeld door CO 2 op te slaan of, door bossen aan te planten.

Dat Shell in beroep zal gaan tegen de uitspraak is vrij zeker, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Shells juristen studeren nog op de uitspraak. Shell heeft tot 26 augustus de tijd om in beroep te gaan.

