Shell krijgt steun voor zijn milieuplan, maar voor een deel van de aandeelhouders gaat het niet snel genoeg

Shell heeft dinsdag de steun van zijn aandeelhouders gekregen voor zijn eigen vergroeningsplan: 89 procent stemde voor. Maar een resolutie van Follow This, een groep aandeelhouders die vindt dat oliemaatschappijen moeten verduurzamen en die Shell opriep zijn vergroeningstempo op te voeren, kreeg op Shells aandeelhoudersvergadering flink wat steun. Van de aandeelhouders stemde 30 procent voor die oproep. Niet eerder kreeg Follow This bij stemmingen bij Shell zo veel aandeelhouders achter zich.

Belangrijkste kritiekpunt van Follow This was de afgelopen jaren dat Shell wel bereid was zijn eigen uitstoot in 2050 netto tot nul te beperken, maar de uitstoot van de gebruikers van Shell-producten niet wilde meerekenen. Rond 90 procent van alle uitstoot die Shell-producten veroorzaken, komt van afnemers zoals automobilisten en luchtvaartmaatschappijen.

Shell zet zijn vergroening te laat in

In februari kondigde Shell-topman Ben van Beurden onverwacht aan dat ook de uitstoot van die gebruikers in 2050 netto op nul moet liggen, tot vreugde van Follow This. Maar de groep oordeelde ook dat Shell zijn vergroening te laat inzet. Shell wil zijn gasproductie opvoeren en zijn olieproductie tot 2030 maar mondjesmaat verminderen. Tot 2030 gaat het gros van Shells investeringen richting fossiele brandstoffen.

In Shells plannen stoot het concern in 2030 minder broeikasgassen uit dan nu, maar komt het leeuwendeel van de reductie tot nul pas tussen 2030 en 2050 tot stand. Te laat, vindt Follow This. Hoewel Van Beurden zijn aandeelhouders opriep de resolutie af te wijzen – volgens hem kan de wereld nog lang niet zonder olie en gas – kreeg die toch veel steun, voor het eerst ook van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Overigens stemde bijna 90 procent van het aanwezige aandelenkapitaal voor Shells eigen milieuplan.

Op de dag van Shells aandeelhoudersvergadering verscheen ook een rapport waarin het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verstrekkende aanbevelingen doet. De organisatie van 29 vooral rijke, meestal westerse landen die data verzamelt over de mondiale energievoorziening en daar adviezen over geeft, vindt dat er niet meer moet worden geïnvesteerd in nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten. In nieuwe kolencentrales mag dat alleen als hun CO 2 -uitstoot wordt opgevangen. Vanaf 2035 moet het afgelopen zijn met de verkoop van personenauto’s op diesel en benzine, stelt het IEA. Volgens het agentschap zijn zulke drastische maatregelen nodig om de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad.

De elektriciteitssector moet in 2040 klimaatneutraal zijn

Een wereld zonder CO 2 -uitstoot in 2050 is, meent het IEA, haalbaar en betaalbaar, maar dan moet het roer wel om. Dan moet de elektriciteitssector in 2040 klimaatneutraal zijn. Dan moeten zon, wind en andere hernieuwbare bronnen in 2050 90 procent van alle benodigde energie leveren. Dan moet de rest deels worden geleverd door kerncentrales. Dan moeten nieuwe technieken zoals waterstof en de opvang en opslag van CO 2 gemeengoed zijn.

Volgens het IEA moet er vanaf 2030 elk jaar vier keer zo veel stroom uit zon en wind bijkomen als in 2020. Om wereldwijd CO 2 -neutraal te worden, is vanaf 2030 elk jaar 5000 miljard dollar aan investeringen nodig. Dat is tweeënhalf keer zo veel als nu. Door die extra investeringen groeit de mondiale economie, stelt het IAE: zelfs harder dan wanneer de wereld op de huidige manier zou doorgaan. Het rapport is geschreven met het oog op de komende Klimaatconferentie die in Schotland wordt gehouden. Milieuorganisatie Greenpeace reageerde tevreden op het rapport. “De IEA begint het eindelijk te snappen”, stelde directeur Jennifer Morgan.

Lees ook:

Shell vergroent, maar pas echt na 2030

Olie en vooral gas blijven de kurken waarop Shell drijft. Op de lange termijn gaat dat veranderen.