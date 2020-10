Shell gaat olieproductie verminderen: ‘Nooit meer zo veel als in 2019’

Er gaat de komende jaren, en ook daarna, veel veranderen bij Shell. De gas- en oliegigant gaat meer investeren in biobrandstoffen, waterstof, windenergie en in de productie en verkoop van stroom. In de olie- en gasproductie komen negen gebieden centraal te staan: de Noordzee, Nigeria, de Golf van Mexico, Brazilië, Brunei, Oman, Kazachstan, Maleisië en Texas/New Mexico. Een deel van de resterende olie- en gasvelden zal worden verkocht.

Acht raffinaderijen gaan hoogstwaarschijnlijk in de verkoop, omdat Shell nog maar op zes plekken in de wereld producten als benzine, kerosine en diesel wil maken. Pernis hoort bij die zes. Shell wil nog meer vloeibaar gas gaan produceren dan het nu al doet (Shell is al de grootste op dat gebied) en wil ook zijn chemietak verder uitbreiden. Voor de olieproductie geldt dat niet. Shell zal nooit meer zo veel olie uit de grond halen als het bedrijf in 2019 deed.

Historische verlaging dividend

Gehuld in (nette) spijkerbroeken maakten Ben van Beurden (dasloos) en Jessica Uhl, respectievelijk bestuursvoorzitter en financieel directeur van Shell, deze voornemens donderdagochtend bekend bij de presentatie van Shells resultaten over het derde kwartaal. Net als andere grote westerse oliemaatschappijen maakt ook Shell zich op voor een toekomst waarin fossiele brandstoffen een veel minder prominente rol spelen dan nu het geval is.

Bekend was al dat Shell in 2050, of eerder als het kan, zijn eigen uitstoot van broeikasgassen netto tot nul wil terugbrengen – wat het bedrijf nog uitstoot, zal het compenseren. Bekend was ook dat Shell in de toekomst veel meer wil investeren in niet-fossiele brandstoffen en in de productie van stroom. Bekend was ook dat Shell in twee jaar tijd zeven- tot negenduizend banen gaat schrappen. Donderdag kwamen Van Beurden en Uhl met globale plannen voor de olie- en gasproductie en voor de raffinaderijen. Op 11 februari zal Shell een nadere, meer concrete, invulling van zijn toekomstplannen geven.

Van Beurden en Uhl hadden ook opvallend nieuws voor de nabije toekomst. Hoewel de coronacrisis nog altijd voortwoekert en Shell de negatieve gevolgen daarvan aan alle kanten voelt, gaat het dividend toch omhoog. Eerder dit jaar besloot Shell het dividend te verlagen van 47 dollarcent per kwartaal naar 16 cent – het was de eerste verlaging sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar over het derde kwartaal gaat Shell per aandeel 16,65 cent uitbetalen, een stijging van vier procent.

Het is de bedoeling dat het niet bij die ene stijging blijft. Volgend jaar moet er weer vier procent bijkomen, vooropgesteld dat Shells commissarissen dat goed vinden. Als Shell zijn schuld, nu 73 miljard dollar groot, zal hebben verminderd, kunnen nieuwe dividendverhogingen volgen. Dan wil het concern ook weer eigen aandelen gaan inkopen.

Aanvankelijk enthousiaste beleggers

Dat de coronacrisis nog niet voorbij is, bleek ook uit Shells kwartaalresultaten, al waren die een stuk beter (lees: veel minder beroerd) dan die over het tweede kwartaal. Vooral door kapitale afschrijvingen, en ook door de toen zeer lage olie- en gasprijzen, leed Shell in het tweede kwart een recordverlies van 18 miljard dollar. Aan het derde kwartaal hield Shell een nettowinst van 489 miljoen dollar over. Als voorraadeffecten en eenmalige grote afschrijvingen niet worden meegerekend, kwam de winst uit op 955 miljoen.

Op zijn olie- en gaswinning leed Shell opnieuw een verlies (van 1,1 miljard) en op zijn brandstoffen en zijn oliehandel werd nauwelijks een sou verdiend. Maar de chemiepoot draaide wel met winst en dat gold zeker voor Shells marketingpoot, waar onder meer de tankshops en de verkoop van smeermiddelen onder vallen. Ter vergelijking: aan het derde kwartaal van 2019 hield Shell een nettowinst over van 5,88 miljard.

Beleggers reageerden aanvankelijk enthousiast op de door Van Beurden en Uhl gepresenteerde voornemens en resultaten, maar na een paar uur handel noteerde het aandeel nog maar 1,5 procent hoger dan woensdagmiddag. Sinds half februari verloor het aandeel Shell zo’n 55 procent van zijn waarde.

Lees ook:

Shell schrapt zeker 7000 banen en dat is zelfs voor Shell een ongekend aantal.

Shell gaat duizenden banen schrappen, vooral in het management.