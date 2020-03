Sekswerkers vragen extra steun

Momenteel zijn alle bordelen en ramen in de stad gesloten vanwege het coronavirus. De prostituees die hier normaliter werken, zitten zonder inkomsten. Zij hebben vaak een hoger inkomen, een hoger uitgavenpatroon en hogere lasten, schrijven de groepen My Red Light, Trans United, Proud, Red Light United en Pink Terrorists.

Zij stellen in de brief dat de angst bestaat dat sekswerkers toch klanten gaan bedienen omdat zij financieel niet rondkomen. Het risico bestaat dat klanten het virus op sekswerkers overdragen en vice versa. Als ander risico stellen de vertegenwoordigers dat flexwerkers minder selectief zullen gaan worden bij het accepteren van klanten, bijvoorbeeld mannen die geen condoom willen gebruiken.

Er zijn in Amsterdam rond de 90.000 zelfstandigen, die dankzij de corona maatregelen van het kabinet makkelijker toegang krijgen tot financiële ondersteuning. Die kan oplopen tot 1500 euro netto per maand. Nieuw is dat eigen vermogen of inkomen van de partner niet meer meetelt. De aanvraag geldt voor alle zzp’ers inclusief prostituees. Inmiddels hebben bijna 2500 zzp’ers een aanvraag gedaan, tegen 900 vorig jaar.

