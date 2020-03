Schoonmaker geen vitaal beroep? ‘Zonder hen kunnen ziekenhuizen wel sluiten’

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OBS) hing vorige week aan de lijn met minister Bruins (volksgezondheid). Waarom stonden schoonmakers niet op de lijst van vitale beroepsgroepen? Jeroen Veldboer, interim-directeur van OBS: “Zonder schoonmakers kunnen de mensen in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedingsbranche – die wel op de lijst staan – hun werk helemaal niet doen.”

Terwijl de meeste mensen wordt verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn medewerkers in de zorg, de kinderopvang, de supermarkt en het openbaar vervoer zo belangrijk dat het kabinet er alles aan doet om ze te helpen; zij hebben een zogenaamd vitaal beroep. Zo mogen ouders die beiden een vitaal beroep hebben, hun kinderen naar school of de opvang blijven sturen.

Schoonmakers hadden verwacht dat ze er ook op de lijst zouden staan, zegt Veldboer. “Maar kinderen van schoonmakers werden vanmorgen bij de kinderopvang geweigerd.” Dat terwijl de schoonmaaksector – die 130.000 werknemers telt – juist nu het nieuwe coronavirus om zich heen slaat heel belangrijk is. Veldboer: “Mensen beseffen niet dat in bijna alle sectoren wij de cruciale rol hebben om de boel draaiende te houden.”

“De schoonmaaksector heeft expertise op het gebied van desinfectie en hygiëne”, zegt Martijn Donders, woordvoerder van Vebego, waar zo’n 12 duizend schoonmakers werkzaam zijn. Volgens Donders heeft de schoonmaak een vitaal beroep maken ook een ander effect: “Als je als cruciaal wordt bestempeld, ga je er alles aan doen om die standaard ook waar te maken.”

Schoonmakers zorgen er voor dat ziekenhuizen, kantoren en treinen schoon blijven. Beeld ANP

Veel vraag naar het goed afnemen van deurklinken

Hij is het wel gewend, dat de schoonmaak weinig erkenning krijgt. “Als mensen denken aan belangrijke beroepen dan denken ze aan de brandweer, de politie en een arts”, zegt hij. “Schoonmakers horen daar niet bij, maar dat zou wel moeten.”

De schoonmaak heeft het door het nieuwe coronavirus enerzijds druk. “Er is veel vraag naar voorlichting en preventieve schoonmaakbeurten. Zoals het goed afnemen van deurklinken”, zegt hij. “Maar ook als ergens een besmette patiënt is geweest moet die plek volgens een strikt protocol worden schoongemaakt. Anders verspreidt het virus zich met een rotvaart.” Aan de andere kant valt een deel van het schoonmaakwerk weg, zoals in hotels die veel minder boekingen krijgen.

Maandagmiddag komt het kabinet met een aangevulde lijst van vitale beroepen. Veldboer heeft goede hoop dat de schoonmaak er dan op staat. “Bruins reageerde eerder al positief. Hij zei dat hij achter ons punt stond.”

Als de schoonmaak op de lijst komt betekent dat meer dan erkenning. “Schoonmakers werken vaak hard, in deze sector zijn veel mensen alleenstaande ouders of ze hebben een werkende partner. Voor hen is het essentieel dat er opvang is voor de kinderen”, zegt Veldboer.

