Schipholbaas: Pas in 2023 weer maximaal aantal vluchten

Als de vraag naar vliegreizen na de coronacrisis weer omhoog schiet, wil Schiphol-topman Dick Benschop het aantal vluchten niet in een keer weer laten oplopen tot het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar. “Ik wil gecontroleerd herstel. Dus niet direct weer het plafond willen bereiken, maar in gecontroleerde stappen. Dat kan jaren duren”, zegt Benschop tegen deze krant. Trouw volgde hem een werkdag - telefonisch.

De bestuursvoorzitter van Schiphol hoopt zo het verhitte debat over de geluidsoverlast en de uitstoot van de vliegtuigen vlot te trekken. “Dat debat zat helemaal vast. Door de coronacrisis is er de facto een pas op de plaats tot 2023; precies waar de omgeving vanwege de overlast al zo lang om vraagt.” Naast deze pas op de plaats gaat de vlootvernieuwing gewoon door, zegt Benschop. “Het herstel gaat echt wel wat jaren duren, vliegtuigen worden in de herstelperiode schoner en stiller. Dat biedt kansen.”

Benschop denkt onder meer na over wat er moet gebeuren met slots (vluchttijden) die vrijkomen, bijvoorbeeld door faillissement van luchtvaartmaatschappijen. “Ik wil kijken wat de maatschappelijke prioriteiten zijn. Natuurlijk is Schiphol er om Nederland te verbinden met de wereld, met economische centra. Maar we moeten ook verduurzamen en een betere balans creëren met de omgeving, die overlast ervaart. Ik wil onderzoeken hoe we dat kunnen doen.”

Hoe dat stapsgewijze herstel eruit gaat zien, moet Benschop nog uitwerken met betrokkenen. “Ik wil niet dat het zo gaat als na de financiële crisis, toen het plafond heel snel werd bereikt. Uit die tijd kunnen we lessen trekken, er moet iets verstandigers mogelijk zijn. Misschien kunnen we eindelijk uit de kramp komen, waarin de politieke besluitvorming terecht is gekomen.”

‘Ik houd rekening met een reeks verschillende uitkomsten’

De topman wil niet beweren dat de vraag naar vliegreizen na de crisis weer net zo groot zal worden als die was. “De wereld ziet er na corona ongetwijfeld anders uit dan ervoor. Hoe precies, dat weet ik niet. Ik houd rekening met een reeks verschillende uitkomsten. Allereerst weten we niet hoelang de crisis nog duurt en ook niet hoe het economische herstel zal verlopen.” En dan is er nog het gedrag van burgers en bedrijven. “Met al dat videobellen wordt veel reistijd bespaard. Wat betekent dat voor hoe mensen straks gaan reizen?”

Mocht de vraag naar vliegreizen gelijk weer oplopen, dan kunnen Benschops ideeën nadelig uitpakken voor luchtvaartmaatschappijen. Benschop denkt dat maatschappijen zich zullen aanpassen. “Voor de situatie met meer dan 500.000 vliegbewegingen is nog steeds geen uitwerking. Als het herstel vlug gaat, zitten we straks weer aan het maximum.”

Ondertussen denkt Schiphol voorzichtig na over de nabije toekomst. Benschop: “Mogelijk is daarbij een vereiste dat we alle passagiers screenen met een fit-to-fly-vragenlijst. We zijn daarover in gesprek met de overheid, de marechaussee, de GGD en de luchtvaartmaatschappijen. Wat doe je bijvoorbeeld als uit die lijst blijkt dat iemand bepaalde klachten heeft?” Ook wordt er nagedacht over het meten van de temperatuur van passagiers. “Dat gebeurt nu al als je naar Korea of Singapore wil vliegen. We denken erover na hoe we dat regelen als Nederland of andere landen dat willen.”

Net als andere sectoren werkt de luchtvaart aan een protocol voor het functioneren op anderhalve meter. “Het kabinet wil dat dat anderhalvemeterprotocol volgende week klaar is. We zijn erover in gesprek of we dat als sector gezamenlijk doen of apart. Voor een deel is Schiphol er al op ingericht met schermen en strepen op de grond, maar het is de vraag hoe het gaat in een situatie dat er weer meer gevlogen wordt.”

