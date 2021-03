Schiphol wil terug naar oude niveau, maar met minder overlast. ‘We willen een goeie buur zijn’

Politiehelikopters die ’s nachts voortaan hoog boven snelweg A9 terugvliegen naar hun basis op Schiphol, vliegtuigen die ’s nachts tussen woonkernen door laveren om op de Zwanenburgbaan te landen, en vertrekkende vliegtuigen die niet over Uitgeest, maar net erlangs vliegen, over het Uitgeestermeer. Zo, denken Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), zal de overlast rond Schiphol verminderen.

De twee presenteerden vrijdag zestien van dit soort maatregelen. Een jaar geleden begonnen zij samen het programma Minder Hinder Schiphol en toen kondigden ze ook al 28 maatregelen aan. Deels zijn die ingevoerd, deels worden ze nog onderzocht.

Over dat hinderbeperkingsprogramma heeft Schiphol het afgelopen jaar overlegd met omwonenden en bestuurders in de regio en dat overleg leverde zo’n duizend reacties op. “Met deze maatregelen geven we aan dat we open staan voor suggesties”, stelt Schiphol-directeur Dick Benschop. “We willen een goeie buur zijn.”

Hinderverplaatsing

“Praatjes voor de vaak”, vindt Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol en een van de gesprekspartners van Benschop. “Dit levert niets op.” Schiphol volgt her en der wel suggesties, maar Poelmans vreest dat dat niet zo zeer hinderbeperking oplevert, maar hinderverplaatsing.

De enige methode om hinder te beperken is het verminderen van het aantal vluchten, stelt de bewonersdelegatie. Dat standpunt nam ze vorige week ook in, samen met onder meer Milieudefensie en Greenpeace, in een reactie op de zogeheten luchtruimherziening van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen, een plan om de groei van het vliegverkeer in te passen in het luchtruim.

Van Nieuwenhuizen wil het vliegverkeer zo veel mogelijk via een beperkt aantal routes laten plaatsvinden, zodat het aantal mensen dat hinder ondervindt afneemt. “Dan neemt het aantal gehinderden wel af, maar de hinder natuurlijk niet”, stelt Poelmans. “Minder mensen krijgen dan veel meer hinder.”

Gecontroleerd terug groeien

Volgens de bewonersdelegatie en de milieuorganisaties kan Schiphol best draaien op 350.000 vliegbewegingen per jaar – in plaats van het nu toegestane maximum van 500.000. En daarin staan ze niet alleen. Ook in de verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen wordt gepleit voor krimp van het aantal vluchten, of minstens voor beperking van de groei.

Schiphol-baas Benschop wil niet op de programma’s ingaan. “We zijn zeer geïnteresseerd in het regeerakkoord dat straks op tafel komt”, zegt hij slechts. Vooralsnog gaat hij ervan uit dat Schiphol de komende jaren stapsgewijs terug zal groeien naar het niveau van voor de coronacrisis, ‘gecontroleerd en met aandacht voor verduurzaming’.

“Onze inzet om de hinder terug te brengen, staat los van de plannen van het volgende kabinet”, voegde LVNL-directeur Michiel van Dorst daaraan toe. “De maatregelen die we nu aankondigen, willen we hoe dan ook nemen.”

