Schiphol wil tekort aan beveiligers oplossen met nieuwe technologie

Voor de aankomende zomervakantie biedt het geen soelaas. Maar vanaf 2025 denkt Schiphol eventuele personeelstekorten te kunnen verhelpen met nieuwe technologie die kan draaien met minder beveiligers. De luchthaven is nu op zoek naar leveranciers van zulke apparatuur, in een besloten aanbesteding.

Uitgerekend een tekort aan beveiligers zorgde in de meivakantie voor chaos op Schiphol, met als gevolg lange wachtrijen en vluchten die moesten uitwijken of werden geannuleerd. Tijdens de coronacrisis kwamen veel beveiligers op straat te staan en de zes bedrijven waaraan Schiphol zijn beveiliging heeft uitbesteed, slaagden er niet in op tijd genoeg mensen terug in dienst te krijgen.

De zoektocht naar technologische systemen die met minder beveiligers toe kunnen, begon al tijdens de pandemie, maar is nu extra urgent. Zulke systemen zijn inderdaad beschikbaar, bleek uit een marktconsultatie twee jaar geleden.

Automatisch verboden voorwerpen ontdekken

Schiphol was al koploper bij het invoeren van CT-scanners, bekend uit de geneeskunde. De aanbesteding moet onder meer een upgrade van deze scanners opleveren, waardoor ze automatisch ‘verboden voorwerpen’ ontdekken (de automatic prohibited items detetection). Een volgende stap kan de invoering van walk-through-scanners zijn, waar reizigers doorheen lopen zonder schoenen uit en broekriem, sieraden en horloge af te doen. “Maar die technologie is nog niet klaar voor gebruik in de praktijk”, zegt een woordvoerder van Schiphol.

Dankzij nieuwe technieken stromen reizigers straks sneller door het scanproces. Daardoor zal de beveiliging minder snel vastlopen op grote drukte, terwijl er tegelijkertijd minder beveiligers kunnen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van twee beveiligers die toezien op tien scanners in plaats van, zoals nu, op één scanner, zo heet het in de stukken die Schiphol in de aanloop naar de aanbesteding heeft opgesteld. Het werk van die beveiligers wordt dan wel ‘interessanter en aantrekkelijker’, heet het.

Daarnaast stelt Schiphol als eis dat de nieuwe apparatuur grotere passagiersstromen aankan en ingesteld is op de vereisten die pandemieën als corona, met minder of geen fysiek contact tussen beveiliger en passagier.

Kan dat? “Zeker. Alles kan”, zegt Marcel Spit van Adviescentrum BVI, dat zich met onder meer vliegveldbeveiliging bezighoudt. “Vooral als je er heel veel geld aan uitgeeft. Leveranciers verdienen er miljoenen aan.” Maar, voegt hij er relativerend aan toe, risico's tot nul reduceren kan niet. “En op Schiphol stappen ook passagiers over die zijn ingestapt op vliegvelden die véél minder uitgeven aan beveiliging.”

In eigen voet schieten

Schiphol is een half jaar geleden op zoek gegaan naar leveranciers die aan zijn eisen voldoen. Dat gebeurt in beslotenheid. Informatie over de beveiliging van de luchthaven geldt als vertrouwelijk en gevoelig, en moet volgens de wet daarom ‘in het belang van de nationale veiligheid’ worden beschermd.

Het aanbestedingsproces gaat in stappen, laat een woordvoerder van Schiphol weten. “Nieuwe concepten zullen op locatie worden getest. Op basis van de uitkomsten zullen de uiteindelijke keuzes worden gemaakt.” De invoering van nieuwe technologieën valt niet voor 2025 te verwachten, denkt Schiphol.

Op korte termijn zou Schiphol zich weleens in eigen voet kunnen schieten, waarschuwt Joost van Doesburg van vakbond FNV. “Schiphol zit nu met een tekort aan beveiligers, en dat is alleen te verhelpen als hun werk aantrekkelijker wordt”, zegt hij. “Bijvoorbeeld door beveiligers een vast contract te geven. Maar kan dat wel als er over een paar jaar weer veel minder beveiligers nodig zijn? Of worden deze net aangenomen beveiligers dan weer allemaal ontslagen?”

