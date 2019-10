Schiphol wil meer ruimte bieden aan vrachtvluchten

Schiphol wil de daling van het aantal vrachtvluchten op de luchthaven definitief een halt toe roepen. Topman Dick Benschop dient daarom een voorstel in bij de regering om een deel van de vluchtplekken (slots) te reserveren voor vracht. Hij trekt samen op met bloemenveiling Royal FloraHolland, die grote nadelen ondervindt bij het vervoer van bloemen door het teruglopende aantal vrachtvluchten.

De daling van het aantal vrachtvluchten is een wereldwijd fenomeen, maar volgens Benschop keldert het aantal vrachtvliegtuigen op het volle Schiphol twee of drie keer zo snel als op andere luchthavens. Dit komt doordat veel vliegmaatschappijen de schaarse slots in het schema liever voor passagiersvliegtuigen gebruiken omdat deze bijna altijd vol zitten en er dus makkelijker geld aan verdiend kan worden. Bij vrachtvluchten is het minder zeker dat het vliegtuig op tijd vol komt.

“Royal FloraHolland heeft daar last van, terwijl de bloemensector belangrijk is voor Nederland. Ik denk dat er een collectief bewustzijn is dat vracht overeind moet blijven”, zegt Benschop. Vandaar dat de topman aan wil kloppen bij minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat. “Ik ga de minister voorstellen om een vast percentage van het aantal vluchten op Schiphol te reserveren voor vrachtvluchten.”

Onvoldoende maatregelen

Partijen zoals Royal FloraHolland ondervinden de nadelen van de voorkeur voor passagiersvluchten. Eerder dit jaar besloot minister Van Nieuwenhuizen dat slots die onverwacht vrijkomen in sommige gevallen worden toegewezen aan vrachtvluchten. Maar dit is volgens Schiphol en Royal FloraHolland onvoldoende om het probleem op te lossen.

Sinds het vliegplafond van 500.000 starts en landingen op Schiphol bereikt is, nam het aantal vrachtvluchten op Schiphol drastisch af. Zo liep de hoeveelheid vervoerde vracht in het tweede kwartaal van 2019 terug met 9,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar 414.000 ton.

Schiphol is voor de bloemenveiling een belangrijke zakenpartner omdat maar liefst 20 procent van de bloemen die er verhandeld worden per vliegtuig wordt aangevoerd. Onder de 400 kwekers die bij Royal FloraHolland zijn aangesloten zitten grote rozenkwekers met bedrijven in Kenia en Ethiopië, die vrachtvliegtuigen vol rozen richting Nederland sturen.

Perverse effecten

Hoewel er ook bloemen van Royal FloraHolland in de buik van passagiersvliegtuigen kunnen worden vervoerd, is dat niet altijd een optie. Zo zijn er bijvoorbeeld onvoldoende passagiersvluchten vanuit Kenia en Ethiopië om alle rozen vanuit die landen kwijt te kunnen. Royal FloraHolland heeft daar vrachtvliegtuigen voor nodig.

Benschop: “Het is helder dat er iets moet gebeuren. Als we dit aan de markt overlaten dan krijgen we dit soort perverse effecten.” Benschop wil ook dat de vrachtsector profiteert van de groei die op Schiphol mogelijk is na 2020. “Ik wil ook afspreken dat een percentage van de groei naar vrachtvliegtuigen gaat.”

Lees ook:

De baas van Schiphol komt langs om te praten

Trouw ging een dag op stap met Dick Benschop, de voormalige PvdA-staatssecretaris die topman van de luchthaven werd.

Schiphol mag groeien, maar moet die groei wel verdienen

Schiphol mag na 2020 weer groeien, maar de luchtvaart moet die groei eerst zelf verdienen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) spreekt van een trendbreuk: ‘The sky is niet langer the limit’.