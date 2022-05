Schiphol verwacht ook in de zomer drukte, maar wil nieuwe chaos voorkomen

Schiphol belooft beterschap. Wat nu in de meivakantie gebeurd is, mag in de zomer niet nog een keer gebeuren, zei topman Dick Benschop dinsdag op een persconferentie. In het uiterste geval zal de luchthaven een maximum stellen aan het aantal vluchten dat kan opstijgen en landen. “Maar dan niet geïmproviseerd en op het laatste moment, zoals afgelopen week, maar ordelijk en voorspelbaar.”

Een ‘groeispurt’ na de coronapandemie, noemde Benschop de terugkeer van de vliegtuigpassagier, en die bracht ook ‘groeipijn’ met zich mee. Zeven weken voor de meivakantie, toen de planning gemaakt werd, dacht de luchthaven nog de zaken op orde te hebben. Die planning ‘stond strak’, zei Benschop, als zich niets bijzonders zou voordoen, was de verwachting, zouden de wachttijden tot veertig minuten beperkt blijven.

Dat het anders liep, had volgens Benschop te maken met een onvoorzien groot aantal nieuwe vakantieboekingen in die zeven weken nadat de planning was gemaakt. Dat zorgde al voor extra drukte. Daarbovenop werden vooral beveiligers getroffen door een griep- en coronagolf, waardoor ongeveer een tiende van hen thuis moest blijven. “En toen brak de eerste zaterdag van de vakantie ook nog een staking uit onder bagage-afhandelaars.”

Kijken naar de beloning

Schiphol wil nu vooral alles op alles zetten om extra personeel te werven, om vervolgens ook ruimere marges in de planning te kunnen opnemen. Dat zal nog een hele klus worden. Overal op de arbeidsmarkt doen zich tekorten voor en veel van het soort arbeidskrachten dat Schiphol nodig heeft, kan elders beter betaald werk krijgen. “We gaan zeker kijken naar de beloning”, zei Benschop dan ook.

Daarnaast houdt Schiphol een maatregel achter de hand die het naar eigen zeggen nooit eerder heeft genomen: het ‘reguleren’ van het aantal passagiers. Als de luchthaven ziet aankomen dat er meer passagiers naar Schiphol komen dan bijvoorbeeld beveiligers of bagage-afhandelaars aankunnen, dan zal het aantal vluchten begrensd worden. Dat moet dan vier tot zes weken van tevoren gebeuren. Het zal vooral om piekmomenten gaan - die zich in de zomer meer verspreid voordoen dan in de meivakantie.

Excuses aan de reizigers

Wat in de meivakantie is gebeurd, heeft “niet het kwaliteitsniveau dat je van Schiphol mag verwachten”, zei Benschop. Met name KLM heeft tientallen vluchten geannuleerd, veel reizen werden omgeboekt. Een paar vluchten vertrokken niet vanaf Schiphol, maar vanaf Rotterdam-Den Haag. Uiteindelijk hebben meer vakantiegangers hun bestemming bereikt dan zich aanvankelijk liet aanzien, vermoedt Benschop, maar dat ging vaak met vertraging en onzekerheid gepaard. Hij bood daarvoor zijn excuses aan, aan de reizigers.

Voor de luchtvaartmaatschappijen is dat niet genoeg: zij kondigden aan de schade die ze hebben opgelopen te verhalen op Schiphol. Begrijpelijk, vindt Benschop. Hij houdt rekening met een bedrag van enkele miljoenen.

Intussen is de drukte van de meivakantie nog niet voorbij. Vooral komend weekend, als veel vakantiegangers terugkomen, wordt het waarschijnlijk nog erg druk.

