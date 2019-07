Schiphol mag groeien, maar hebben omwonenden en milieuorganisaties nu echt verloren?

De milieulobby en de omwonenden lijken de slag om Schiphol te hebben verloren, nu de luchthaven mag groeien vanaf 2021. Maar is dat wel zo?

Het zijn wetmatigheden: water stroomt altijd naar het laagste punt en Schiphol zal altijd door blijven groeien. Verrassend is het dan ook niet dat het kabinet de luchthaven vanaf 2021 wil toestaan om het huidige plafond van 500.000 jaarlijkse starts en landingen te verhogen naar maximaal 540.000 vanwege de veiligheid.

Omwonenden en milieuorganisaties trekken dus aan het kortste eind. Of toch niet? Zonder de krachtige lobby van de afgelopen jaren zou de politiek misschien wel hebben gekozen voor nog een hogere groei. De vorige topman van Schiphol durfde nog te spreken over een toekomst met 600.000 jaarlijkse vliegbewegingen. Dit getal is inmiddels taboe.

Pas groei na het beperken van geluidshinder

En hoewel minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en milieu nu ruimte geeft om te groeien tot 540.000 vluchten, is het de vraag of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Anders dan eerder moet de sector elk pakket aan extra vluchten eerst verdienen door de geluidshinder te beperken. De groei gaat dus in stapjes. Milieuorganisaties en bewonersgroepen mogen meepraten over de eisen die er gesteld gaan worden. En lukt het een jaar niet om de hinder te beperken, dan komen er ook geen extra vluchten, bezwoer de minister vrijdag.

Daarbij is het de vraag of Schiphol zelf op korte termijn wil doorgroeien naar 540.000 vluchten. Eerder heeft Schipholbaas Dick Benschop al gezegd dat hij niet per se de volledige ruimte die er is, wil opsouperen. Anders dan zijn voorganger is hij zich ervan bewust dat het leiderschap van de nationale luchthaven meer vraagt dan alleen de wensen van luchtvaartmaatschappijen inwilligen.

Vliegtaks

Ook KLM trekt zich de discussie aan. Ze hebben zelfs een heuse campagne inclusief gelikt filmpje gelanceerd om mensen erop te wijzen dat zij vliegen vooral ‘verantwoordelijk’ moeten doen. Bijvoorbeeld door de trein te nemen. Verder heeft de luchtvaartmaatschappij het voortouw genomen om in eigen land duurzame kerosine te gaan produceren. Nu zal deze fabriek lang niet genoeg produceren om een wezenlijk verschil te kunnen maken, maar het is een begin.

Bovendien wordt er in 2021 een tickettaks ingevoerd en lijkt het politiek steeds haalbaarder om een belasting te gaan heffen op kerosine. Langzaam maar zeker wordt het de luchtvaart onmogelijk gemaakt om zo ongebreideld te groeien als de afgelopen jaren het geval was.

Verschil van mening over Schiphol in Amsterdam GroenLinks Amsterdam gaat maandag in gesprek over Schiphol met rest van de Amsterdamse coalitie. Dit naar aanleiding van de uitspraken die wethouder Udo Kock vrijdag deed in deze krant. Dat zegt Imane Nadif, raadslid van GroenLinks. Kock zei gisteren dat Schiphol wat hem betreft moet groeien, onder voorwaarde dat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en dat Schiphol een duurzame luchthaven is. Volgens hem leidt het tot grote economische schade als de luchthaven geen ruimte biedt aan extra vluchten. Nadif stelt dat GroenLinks vasthoudt aan de tekst van het coalitieakkoord uit mei 2018 waarin staat dat groei van de luchthaven ‘onwenselijk’ is en dat discussie over groei pas mag plaatsvinden na 2023. Nadif: “Verder ga ik nu niet mijn mening geven”, aldus Nadif. De gemeente Amsterdam heeft 20 procent van de aandelen van Schiphol.

