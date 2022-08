Schiphol komt ‘stap voor stap’ uit de rode cijfers

Het zal niemand ontgaan zijn: het is op Schiphol veel drukker dan vorig jaar. Uit de halfjaarcijfers van de luchthaven blijkt nu dat het aantal passagiers in het afgelopen halfjaar ruimschoots is verviervoudigd vergeleken met de eerste helft van 2021: 23,8 miljoen nu tegenover 5,6 miljoen vorig jaar.

Ongeveer diezelfde trend is ook te zien op de twee andere vliegvelden van de Schiphol Groep, Eindhoven en Rotterdam-Den Haag. Op Schiphol zelf ligt het passagiersaantal nog altijd wel circa 11 miljoen euro onder het aantal van de eerste zes maanden van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

De gegroeide drukte is terug te zien in de financiën, blijkt uit de halfjaarcijfers van de groep. Het zogeheten onderliggende nettoresultaat komt nog steeds in de min uit: de Schiphol Groep zit voor 33 miljoen euro in de rode cijfers. Maar vorig jaar was dat 276 miljoen. En dankzij de coronasteun van de overheid én een paar boekhoudkundige ingrepen (de waardestijging van vastgoed is in de boeken opgenomen) komt Schiphol zelfs uit op een plus van 65 miljoen.

Onzekerheid vanwege inflatie

Schiphol zelf spreekt van ‘stap voor stap herstel’. Tegelijkertijd ziet het ook onzekerheden, onder meer omdat het lastig te voorspellen is welke beperkingen de coronapandemie nog met zich mee gaat brengen. Vanaf november 2023 moet Schiphol bovendien krimpen. Nu ligt het maximumaantal vluchten per jaar op 500.000, minister Harbers (infrastructuur) heeft aangekondigd dat dat omlaag moet naar 440.000, om de uitstoot van CO 2 en de geluidsoverlast binnen de perken te houden.

Aan dat maximum zit Schiphol nu nog niet. In de eerste helft van dit jaar telde de luchthaven bijna 190.000 aankomende en vertrekkende vluchten (tegen 89.000 in de eerste helft van 2021), voor het hele jaar verwacht het er tussen de 392.000 en 413.000, met 51 tot 55 miljoen passagiers. Maar, voegt de Schiphol Groep er in een persbericht aan toe, “de economische onzekerheid vanwege inflatie en een mogelijke recessie blijven voor de rest van 2021 bestaan”.

