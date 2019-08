‘Schiphol kan wel eisen dat zijn beveiligingsbedrijf aan de cao voldoet’

Mogelijk voeren beveiligers op Schiphol volgende week actie, ­omdat de luchthaven en de FNV het niet eens zijn over de manier waarop de beveiliging wordt aanbesteed. Vijf vragen over deze kwestie.

Waar gaat het meningsverschil tussen Schiphol en de FNV over?

De huidige beveiligingsbedrijven die Schiphol inhuurt, hanteren de cao particuliere beveiliging. De FNV had graag gezien dat de luchthaven deze cao in het eisenpakket had gestopt bij de nieuwe aanbesteding. Maar volgens Schiphol zou dit niet stroken met het Europese aanbestedingsrecht. Alleen partijen ­selecteren die volgens de cao particuliere beveiliging werken, kan daarom niet, stelt de luchthaven.

Waarom vindt de FNV het zo belangrijk dat Schiphol de cao particuliere beveiliging als eis opneemt in de aanbesteding?

De vakbond vreest dat Schiphol gaat kiezen voor bedrijven die hun personeel gaan belonen volgens een andere cao in de beveiligingsbranche die minder gunstig is. De FNV waarschuwt dat ‘deze keuze voor goedkope arbeid’ ten koste gaat van de kwaliteit van de beveiliging. Schiphol spreekt dit tegen. De luchthaven eist namelijk wel dat beveiligingsbedrijven het zittende personeel een aanbieding doen op basis van de cao particuliere beveiliging.

Klopt het dat Europese regelgeving in de weg zit, zoals Schiphol beweert?

Ten dele, zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. “Je ziet vaker dat er naar Europa wordt gewezen als de grote boosdoener, maar vaak klopt dat niet helemaal. Aan de ene kant streeft de EU een interne markt na, maar aan de andere kant wil de EU sociaal zijn. Dit zijn twee belangrijke waarden die met elkaar kunnen botsen.”

Mocht de zaak belanden bij het Hof van Justitie van de EU, dan toetst dit de eis onder andere aan het proportionaliteitsbeginsel. De rechter kijkt dan of de eis noodzakelijk en geschikt is om het doel te bereiken, namelijk om werknemers te beschermen. Ook oordeelt het hof of de eis niet te ver gaat.

Dus Schiphol kan de cao wel als eis opnemen in de aanbesteding?

Ja, zegt Manunza.“Gezien de wijzigingen die de komende maanden worden doorgevoerd bij de Europese detacheringsrichtlijn, wordt het opnemen van zo’n cao als eis zelfs makkelijker.” Manunza wijst er wel op dat Schiphol goed dient te laten zien dat de eis proportioneel is en dat die daarom past in de regels van de interne Europese markt. Grote problemen verwacht zij dan verder niet. “De EU wil tenslotte zelf grote aandacht voor de sociale dimensie hebben. Het belang van het ­beschermen van laagopgeleide werknemers bij aanbestedingen is zwaarder gaan wegen.”

Kan Schiphol juridisch gedwongen worden om de cao mee te nemen in de aanbestedingseisen?

Nee, Schiphol hoeft het niet te doen, zegt Manunza. Maar behalve de dreigende acties volgende week, zijn er andere redenen om de cao toch als eis op te nemen. Zo staat er in de aanbestedingswet expliciet dat de aanbesteder dient te zorgen voor zoveel mogelijke maatschappelijke waarde. Manunza: “Schiphol heeft als bedrijf dat in handen is van de overheid een voorbeeldfunctie.” Daarbij komt dat te lage lonen in een sector er op termijn toe kunnen leiden dat de overheid besluit dat er nog meer in eigen beheer ­gedaan gaat worden. “Dan is er ­helemaal geen concurrentie meer.”

