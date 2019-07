‘Schiphol kan op een gematigde, verantwoorde manier groeien’

Het was een waar feest voor milieuorganisaties en omwonenden in mei 2018: Amsterdam stelde zich, na de verpletterende overwinning van GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, op het standpunt dat groei op Schiphol ‘onwenselijk’ is. Ook stond er in het coalitieakkoord van het progressieve college van GroenLinks, PvdA, SP en D66 dat discussie over de groei van de luchthaven pas aan de orde zou zijn na de herindeling van het Nederlandse luchtruim in 2023.

De Amsterdamse wethouder Udo Kock, die de nationale luchthaven in zijn portefeuille heeft, neemt nu alvast een voorschot op die discussie. En dat is een stuk minder feestelijk voor de milieulobby. D66’er Kock vindt namelijk dat Schiphol wèl moet groeien, zegt hij. “En dat mag al voor 2023 als de herindeling van het luchtruim eerder klaar is.” Het aantal vluchten bevriezen of terugbrengen noemt hij zelfs een extreem slecht idee. “Het is ongekend naïef om te denken dat het op slot gooien van Schiphol niet zal leiden tot grote economische schade.”

Had u niet met GroenLinks, PvdA en SP afgesproken dat groei op Schiphol onwenselijk is?

“Ik denk dat Schiphol op een gematigde, verantwoorde manier kan groeien onder de voorwaarden dat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en dat Schiphol een duurzame luchthaven is. Zo lees ik het coalitieakkoord.”

Wat bedoelt u met een gematigde, verantwoorde groei?

“Gelukkig zijn we af van het waandenken dat er op Schiphol onge­breidelde groei kan plaatsvinden. Maar het andere extreem, namelijk helemaal geen groei of zelfs krimp, is schadelijk voor Amsterdam en voor Nederland. Andere luchthavens in de wereld groeien dan gewoon door in het aantal verbin­dingen, terwijl Schiphol stil staat en steeds minder relevant wordt voor luchtvaartmaatschappijen. Zo loop je het risico dat grote internationale bedrijven hier vertrekken, inclusief alle banen die daarbij horen. We moeten rationeel denken en kiezen voor de middenweg: groeien op een verantwoorde manier.”

Maar kan Schiphol wel verantwoord groeien?

“Daarvoor heb je een pakket aan maatregelen nodig. Allereerst moet vliegen op een normale manier worden belast. Het is niet uit te leggen dat er wel belasting moet worden betaald op benzine, maar niet op kerosine. Verder is selectiviteit van belang: we moeten korte vakantievluchten weren, zodat er waardevolle bestemmingen kunnen worden toegevoegd. Ook is het essentieel dat de sector zelf aan de slag gaat. Schiphol en KLM moeten investeren in verduurzaming. Daar hebben ze nu een goede start mee gemaakt. Daar proberen wij in­vloed op uit te oefenen. Zo eisen wij als aandeelhouder van Schiphol dat de luchthaven voor vuile en lawaaiige vliegtuigen nog hogere tarieven gaan rekenen.”

Gaan vliegbelastingen echt helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen?

­“In ieder geval moet de luchtvaartsector een bijdrage leveren. Het heffen van vliegbelastingen kan een krachtig instrument zijn om te verduurzamen. Het is natuurlijk bij uitstek een Europees vraagstuk. Ik vind het bizar dat de Europese Commissie daar niet mee aan de slag gaat. En dan bedoel ik niet alleen een gezamenlijke tickettaks, maar ook een belasting op kerosine. Ze durven het gewoon niet, omdat ze bang zijn voor de reactie van kiezers. Daar moeten we Brussel op aanspreken.

Hetzelfde geldt voor selectiviteit. Wij moeten het toch zeker zelf kunnen bepalen als we het aantal vluchten richting Londen willen terugschroeven? Brussel moet regelgeving die wij hiervoor maken, niet dwarsbomen.”

Is het niet wat gemakkelijk om naar Brussel te wijzen?

“Daar zit nu eenmaal het probleem. Daarnaast is het goed dat Nederland straks een vliegtaks krijgt, al mag die wel wat hoger. En ik vind dat we aan de slag moeten met de kerosinetaks. Liefst met een coalitie van Europese landen, maar als dat niet lukt, kunnen we ook in ons eentje beginnen. Al is dat niet ideaal.”

Lees ook:

Schiphol en Rotterdam Airport gaan inzetten op synthetische kerosine

Vliegen moet duurzamer. Dus zet Schiphol de eerste stap op weg naar de productie van duurzame, synthetische vliegbrandstof.

Waarom Amsterdam de groei van Schiphol moeilijk kan afremmen

Groei op Schiphol is onwenselijk, zo stelt Amsterdam, aandeelhouder van de luchthaven, in het nieuwe coalitieakkoord. Maar of de anti-luchtvaartlobby daar echt iets mee opschiet is de vraag.