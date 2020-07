Schiphol is klaar voor storm(pje) na de stilte

Een zomer met krioelende vertrekhallen gaat het niet meer worden voor de nationale luchthaven, maar Schiphol komt weer op gang, op de drempel van de zomervakantie. “We zagen natuurlijk de afgelopen tijd stapsgewijs meer reuring op de luchthaven. Nu het vliegverkeer en daarmee ook het aantal reizigers toeneemt, opent Schiphol zich op steeds meer plekken”, laat Schiphol-woordvoerder Madelon van der Hof weten.

Op dit moment zijn nagenoeg alle winkels geopend en ook de pieren komen gedeeltelijk weer tot leven, afhankelijk van het vliegaanbod. Restaurants en cafés zijn soms nog gesloten. “We zullen de komende tijd meer horecagelegenheden openen als het aantal vluchten en Schipholreizigers ook toeneemt. Maar er is genoeg eten en drinken verkrijgbaar”, verzekert Van der Hof.

Als ze afgaat op de laatste vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, kan het aantal vluchten in juli oplopen naar 500 tot 650 per dag, nog niet de helft van het normale aantal dagelijkse vluchten. “We verwachten dat het aantal reizigers in de maand juli stijgt naar 40.000 tot 60.000 per dag. Kortom: geen zomer zoals we die de afgelopen jaren gewend zijn, want vorig jaar voorspelden we in de zomervakantie meer dan 210.000 reizigers per dag.”

De derde luchthaven van Europa (bijna 71,7 miljoen passagiers en 496,826 vliegbewegingen in 2019) heeft de mate van drukte niet in eigen hand. Dat hangt deels af van in hoeverre luchtvaartmaatschappijen hun netwerk weer opstarten en welke landen hun grenzen al dan niet openen. Dat gaat stap voor stap. Deze week is het inreisverbod voor vijftien landen opgeheven. Verder vooruitkijken wordt volgens Schiphol lastig.

Easyjet verwacht op 30 procent van de normale capaciteit uit te komen

Vliegmaatschappijen schakelen niet direct naar de hoogste versnelling. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia vliegt weer mondjesmaat en heeft de lijn Schiphol-Milaan Malpensa weer operationeel en ook budgetmaatschappij Easyjet ging deze week weer voor het eerst de lucht in, naar het Spaanse Malaga. Op volle kracht zal het ook bij de prijsvechter niet gaan. Easyjet verwacht deze zomer op 30 procent van de normale capaciteit uit te komen.

Ook de land- en startcapaciteit van Schiphol zelf is nog lang niet op peil. Vrijwel al het vliegverkeer zal gebruik maken van de Polderbaan en de Kaagbaan. Wel is de Aalsmeerbaan, die in coronatijd werd gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen, vanaf maandag weer inzetbaar. Van der Hof: “We leggen wekelijks een puzzel op basis van het aantal vliegbewegingen en passagiers. Verantwoord en veilig reizen blijft uiteraard de norm.”

Veel mensen zijn nog voorzichtig of vinden het vooruitzicht om te vliegen met mondkapjes of voortdurend boenend luchtvaartpersoneel onaantrekkelijk. Daarnaast is de situatie rondom het virus onvoorspelbaar en zeer verschillend per land. Schiphol wijst potentiële reizigers erop dat er landen zijn die niet op de zogenaamde veilige lijst staan en adviseert de website van het ministerie van buitenlandse zaken in de gaten te houden. Schiphol bekijkt de lijst met landen waarvoor het inreisverbod blijft gelden iedere twee weken opnieuw.

Veel annuleringen Reisorganisaties verwelkomen hun klanten alsof ze sinds lange tijd weer met een goede vriend op stap kunnen: ‘We mogen weer!’ Of: ‘We zijn er klaar voor!’ Maar volgens De Consumentenbond valt dat in de praktijk nogal eens tegen en klagen dagelijks tientallen klanten over vluchten die soms al een paar uur na boeking worden geannuleerd. “We gaan weer vliegen en dus beginnen ook de problemen weer”, zegt Joyce Donat namens De Consumentenbond. Met name over luchtvaartmaatschappij Transavia krijgt de bond veel klachten binnen. Van de 3027 geplande Transavia-vluchten gingen er in juni maar 339 door. De reden van de geschrapte vluchten zou zijn dat Transavia halfvolle vliegtuigen niet rendabel vindt. Volgens Donat probeert De Consumentenbond met Transavia in gesprek te gaan.

