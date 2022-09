Schiphol betaalt maatschappijen om niet te vliegen

Steven van der Heijden, CEO- van vakantieaanbieder Corendon, snapt nog weinig van het plan om luchtvaartmaatschappijen 350 euro te betalen voor geannuleerde tickets. Toch zegt hij inmiddels nergens meer van op te kijken ‘in de soap rond Schiphol’. Van der Heijden: “Dit kost de luchthaven miljoenen, dat geld hadden ze ook kunnen investeren in de beveiliging”.

Gaat Corendon tickets annuleren nu Schiphol 350 euro compensatie biedt?

“Nee, dat kunnen we absoluut niet maken naar onze reizigers. Daarnaast boeken mensen bij ons een gehele vakantie. Als wij het ticket annuleren zitten onze hotels met de problemen. Ook hebben mensen die meer dan 1500 kilometer vliegen recht op een vergoeding van vierhonderd euro als hun reis niet doorgaat. Het is de airlines er veel aangelegen hen gewoon aan boord te laten.”

Waarom stelt Schiphol dit dan toch voor?

“Het is paniekvoetbal. De luchthaven is ongelooflijk bang dat er veel te weinig beveiligers zijn waardoor er onbeheersbaar lange rijen ontstaan, zoals afgelopen zomer. Schiphol biedt luchtvaartmaatschappijen nu geld om te voorkomen dat het opnieuw te druk wordt. Het lijkt het laatste stadium van vrijwilligheid, anders moeten ze geforceerd vluchten schrappen.”

Er is al afgesproken dat luchtvaartmaatschappijen deze herfst nog minder vanaf Schiphol kunnen vertrekken. Heeft de compensatieregeling invloed op die afspraak?

“In principe niet, we hoorden eerder dat we vanaf oktober weer minder van Schiphol kunnen vliegen. Ik verwacht niet dat het aantal vluchten nog verder omlaag moet, al weet ik het niet zeker. Na de meivakantie dachten we ook dat Schiphol de boel voor de zomer weer op de rails zou hebben. En tijdens de zomer verwachtten we minder problemen in het najaar. Dat is allemaal niet gelukt.”

Gaan jullie Schiphol juridisch aansprakelijk stellen voor al die problemen?

“Alle luchtvaarmaatschappijen slijpen op dit moment de juridische messen. De compensatieregeling van Schiphol kun je niet van die claims aftrekken, het is een noodoplossing voor acute problemen.”

Willen reizigers nog wel van Schiphol vliegen?

“De passagier is totaal panisch geworden voor Schiphol. Bij negatief nieuws over de luchthaven neemt de belangstelling voor vluchten direct af. Ook worden er veel minder koffers bijgeboekt op vluchten van Schiphol. De reputatie van onze nationale luchthaven is volledig aan gort.”