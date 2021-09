Schiet de president van El Salvador zichzelf in de voet met zijn revolutionaire bitcoinwet?

Dankzij de introductie van de cryptomunt bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador, wordt het volgens president Nayib Bukele goedkoper voor Salvadoranen in het buitenland om geld naar huis te sturen. Bouwvakkers, schoonmakers en serveersters boeken meestal vanuit de Verenigde Staten een deel van hun salaris over naar familie in het kleinste land van Midden-Amerika.

Bedrijven die deze transacties verwerken, zoals Moneygram en Western Union, brengen bij elke transactie kosten in rekening. Dankzij bitcoin kunnen Salvadoranen vanaf dinsdag om die tussenpartijen heen, meent Bukele. Het idee achter deze digitale munt is immers dat je geld kunt overmaken zonder dat een centrale partij zich ermee bemoeit.

Maar volgens onderzoekers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit is El Salvador nog niet zo ver. In hun artikel genaamd Bukele’s Bitcoin Blunder schrijven ze voor dat de bitcointransacties juist veel duurder gaan worden dan de huidige betalingen.

‘Betalingen gemakkelijker en goedkoper’

Vreemd is de gedachte van Bukele niet. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt zich bezig met de vraag hoe digitale munten arbeiders wereldwijd kunnen helpen bij het versturen van geld. “We zijn getuige van een revolutie in het digitale geld, die zulke betalingen gemakkelijker, sneller en goedkoper kan maken”, zei IMF-directeur Kristalina Georgieva in april bij een workshop van beleidsmakers en het bedrijfsleven over dit thema. “We moeten zorgen dat alle landen kunnen profiteren van de innovaties in het digitale geld.”

Vorig jaar verstuurden migrantenwerkers 540 miljard dollar naar landen met een lage of middeninkomens, wat niet eens zoveel minder was dan in 2019, het jaar voor de pandemie uitbrak. Volgens Knomad, het kennisplatform voor migratie en ontwikkeling dat verbonden is aan de Wereldbank, laat het cijfer zien dat de overboekingen een stabiel sociaal vangnet vormen voor families in zwakkere landen.

Het meeste geld ging naar India, China, Mexico, de Filippijnen en Egypte. Maar afgezet tegen de omvang van de economie staat El Salvador wereldwijd in de top 5. Het naar huis gestuurde geld bedraagt maar liefst 24 procent van het bruto binnenlands product, dat vorig jaar op bijna 25 miljard dollar uitkwam.

Geld overboeken naar El Salvador is nu relatief goedkoop, zeggen de onderzoekers. Gemiddeld komt er per betaling 2,85 procent aan transactiekosten bij. Daarmee staat het land bijna onderaan in het overzicht dat de Wereldbank bijhoudt. Voor Mexico zijn die kosten bijvoorbeeld 4,20 procent, en om geld naar de Afrikaanse landen Botswana en Angola te versturen betaal je meer dan 20 procent aan transactiekosten.

‘Evangelische misinformatie’

Een probleem is dat 70 procent van de mensen in El Salvador geen bankrekening heeft. Om een ontvangen bitcoin terug te wisselen naar dollars, moeten ze daarom naar een speciale pinautomaat. Er zijn maar drie van zulke automaten in het land. Het bitcoinbedrijf dat de automaten plaatst, rekent 5 procent per transactie. Daarbij komen extra netwerkkosten en de reiskosten. Verder heb je een mobieltje met verbinding nodig om de betaling af te ronden.

Een transactie gaat zo minstens het dubbele kosten, voorspellen de onderzoekers. Die mooie woorden van de president noemen ze ‘evangelische misinformatie’ van een bitcoinliefhebber.

Digitale overheidsmunten

Door de in juni aangenomen bitcoinwet van El Salvador moeten bedrijven deze cryptomunt accepteren als betaalmiddel. Daarnaast kan die gebruikt worden voor belastingen en voor bankleningen – ook al schommelt de waarde van de munt enorm.

De bevolking van El Salvador moet er nog niet veel van hebben. Volgens een enquête van de Centraal-Amerikaanse Universiteit in de hoofdstad is 68 procent van de ondervraagden tegen de introductie van bitcoin als wettig betaalmiddel. Negen van de tien mensen weet niet goed wat bitcoin inhoudt.

In haar toespraak verwees IMF-directeur Georgieva overigens niet specifiek naar bitcoin. Het fonds dat zich bezighoudt met financiële stabiliteit ziet liever dat centrale banken en overheden hun eigen digitale munt ontwikkelen. Zo’n betaalsysteem moet betrouwbaar zijn en de belangen van de consument voorop zetten, zegt Georgieva. “Dan kunnen kwetsbare mensen die kleine bedragen naar huis versturen er het meeste voordeel bij hebben.”

