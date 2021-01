Schade door natuurrampen 210 miljard dollar in 2020

Orkaan Laura raasde eind augustus over de kust van de Amerikaanse staten Texas en Louisiana. Met enorme schade als gevolg. De bewoners van de lage kuststreek waren gelukkig voor de orkaan aan land kwam al geëvacueerd, maar de wind in combinatie met overstromingen zorgden voor omgewaaide bomen en verwoeste huizen en gebouwen. In de plaats Lake Charles was een chemische fabriek in brand gevlogen en lekte het chloor.

In de Verenigde Staten veroorzaakten natuurrampen in totaal voor 95 miljard dollar aan schade tegen 51 miljard dollar in 2019. Dat kwam vooral door tropische orkanen, maar ook zware onweersbuien en bosbranden in het westen van de VS leidden tot veel ellende. Zes van de tien kostbaarste natuurrampen uit 2020 vonden plaats in de VS, heeft de Duitse herverzekeraar Munich Re berekend.

De meest kostbare natuurramp waren grote overstromingen in China met 17 miljard dollar aan schade, waarvan slechts 2 procent is verzekerd. Er viel in juli enorm veel regen waardoor het water in meren en rivieren steeg, en dammen het niet meer hielden. India en Bangladesh werden vorig jaar getroffen door de cycloon Amphan. In mei kostte deze zware storm - met windstoten tot 185 kilometer per uur - aan zeker 84 mensen het leven. De cycloon vernietigde dijken en duizenden huizen. Miljoenen mensen moesten worden geëvacueerd.

Bosbranden Australië

De totale schade door natuurgeweld in Azië viel met 67 miljard dollar wel lager uit dan een jaar eerder. Australië had aan het begin van het jaar nog te maken met grote bosbranden. Ruim tweeduizend woningen zijn in vlammen opgegaan, verzekeraars hebben honderden miljoenen dollars moeten uitkeren aan getroffen huishoudens.

In Europa was het schadebedrag met 10 miljard euro relatief laag, zegt Munich Re, al is het wel iets meer dan in 2019. Het ging bijvoorbeeld om zware regenval in Zuid-Frankrijk en Italië. De herverzekeraar zegt dat de zware aardbeving die Kroatië eind december trof waarschijnlijk geen erg kostbare schade heeft aangericht vanwege de lage bevolkingsdichtheid nabij het epicentrum, al was er lokaal wel grote verwoesting. Exacte schattingen zijn nog moeilijk te maken. Door de beving kwamen zeven mensen om en vielen er 26 gewonden.

De totale schade lag in 2020 wereldwijd met 210 miljard dollar beduidend hoger dan in 2019, toen het ging om 166 miljard dollar, volgens Munich Re. Het verzekerde schadebedrag lag vorig jaar op 82 miljard dollar tegen 57 miljard dollar in 2019.

Munich Re stelt dat de opwarming van de aarde zorgt voor steeds meer risico’s voor grote natuurrampen, zoals bosbranden door droogte en zware tropische orkanen. Het bedrijf vindt dan ook dat meer moet worden gedaan om opwarming van de aarde tegen te gaan. Er kwamen in 2020 ongeveer 8200 mensen om als gevolg van natuurgeweld, aldus de herverzekeraar.

