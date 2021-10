Schade aan je huis door extreem weer zal vaker voorkomen – en die wordt ook steeds vaker onverzekerbaar

In Valkenburg zijn ze er nu wel van doordrongen: niet alle schade door overstromingen wordt gedekt door de verzekering. Zulke door extreem weer veroorzaakte schade zal vaker voorkomen, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en die wordt ook steeds vaker onverzekerbaar. Overheid en verzekeraars moeten nadenken over deze gevolgen van klimaatverandering. Net als particulieren.

Het AFM-rapport met dit advies bevat een stortvloed aan veelzeggende cijfers. Vorig jaar werd in Nederland voor bijna 300 miljoen euro aan het klimaat gerelateerde schade geregistreerd, door storm, hagel en andere neerslag. In de hele Europese Unie richtten alleen al overstromingen tot 2012 voor 4 miljard euro schade aan, en dat loopt op tot 23 miljard in 2050. In Nederland zijn die risico's nog groter dan elders, en die nemen door het veranderende klimaat alleen maar toe.

Niet alleen extreme neerslag, ook extreme droogte zal vaker voorkomen. Die kan schade aan dijken veroorzaken en, vanwege inklinkende veen- en kleilagen, ook scheuren in muren. Droogte leidt daarnaast ook tot paalrot in houten funderingen; dat kan bij 800.000 woningen leiden tot verzakking en zelfs instorten, wat 51 miljard euro schade kan opleveren.

Extreme regen stroomopwaarts

Nu al wordt veel van deze schade niet gedekt door verzekeraars. Geen enkele verzekeraar vergoedt nog bij verzakking of instorten. Daarnaast maken veel verzekeraars ook onderscheid tussen schade door ‘lokale’ en ‘niet-lokale’ neerslag. Als extreme regen die stroomopwaarts valt in lager gelegen gebieden voor overstromingen zorgt, wordt de schade die daardoor ontstaat vaak niet vergoed.

Zulke risico's zijn redelijkerwijs niet te verzekeren, legt de AFM uit. Het valt nauwelijks te berekenen hoe groot de kans erop is en hoe groot de schade dan zal zijn - en wat dus een eerlijke premie is. En áls zich een ramp voordoet, kan de schade zo groot zijn dat het voortbestaan van een verzekeraar op het spel komt te staan.

De eerste aanbeveling van de AFM hierover is gericht aan particulieren: die denken maar al te vaak dat ze verzekerd zijn, terwijl dat niet zo is. Zoek dat goed uit, raadt de AFM aan, en houd ‘doorlopend’ bij of de verzekeringsvoorwaarden niet veranderd worden. En ook: houd buffers aan voor onverzekerbare risico's. “Nee, veel mensen kennen hun voorwaarden misschien niet”, zegt een AFM-woordvoerder. “Maar schadeverzekeraars zijn verplicht dat in een document in één oogopslag inzichtelijk te maken.”

Eerste miljard voor verzekeraars

Maar de oplossingen moeten vooral van overheid en verzekeraars komen. Er bestaat al een Wet tegemoetkoming schade bij rampen - die ook bij de waterschade in Limburg gebruikt is - en de overheid moet nagaan hoe die breder kan worden ingezet. “Je kan bijvoorbeeld overwegen dat bij rampen verzekeraars het eerste miljard voor hun rekening nemen, en de overheid garant staat voor de rest”, zegt de AFM-woordvoerder.

Ook kan verplicht aan verzekeraars opgelegd worden dat ze bepaalde soorten schade vergoeden, en aan particulieren dat ze zich ertegen verzekeren. Sommige schade kan misschien herverzekerd worden bij grote, internationale verzekeraars, oppert de AFM ook - maar, voegt ze er zelf aan toe, dat is gezien het wereldwijde karakter van klimaatverandering niet eenvoudig.

