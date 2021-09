Schaamte en ongemak staan praten over geldzorgen op het werk in de weg

Het taboe op geldproblemen is groot, geven leidinggevenden aan. Zij schatten in dat 80 procent van de werknemers wel praten over gezondheidsproblemen, en dat ruim 60 procent ook open is over eventuele relatieperikelen, maar zij menen dat nog geen kwart van het personeel begint over financiële problemen. De bazen zelf vinden het eigenlijk ook meer een privézaak, geeft bijna de helft van de managers aan.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 1100 leidinggevenden in opdracht van het platform Wijzer in geldzaken. Bijna vier op de tien bazen vinden het ongemakkelijk om over geldproblemen te beginnen met werknemers. Dat is zonde, meent het platform. “Werkgevers hebben er zelf ook baat bij als het taboe wordt doorbroken.”

De meeste leidinggevenden (76 procent) vinden het wel belangrijk om werknemers met financiële problemen te helpen. Ze zien anders risico’s voor de organisatie, zoals een grotere kans op ziekteverzuim en minder goed functioneren op het werk. Driekwart van de managers verwacht dat de baten van hulp bij geldzorgen hoger zijn dan de kosten.

Wie moet de eerste stap zetten?

In de praktijk blijkt het echter lastig voor bedrijven om ermee aan de slag te gaan. Het helpt niet dat driekwart van de leidinggevenden vindt dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van de eerste stap om de geldproblemen te bespreken meer bij de werknemer ligt. De meeste bazen (69 procent) denken bovendien dat de oorzaak van financiële problemen van werknemers vooral te wijten is aan ‘verkeerde keuzes in het leven’.

“Dit onderzoek maakt duidelijk dat bedrijven worstelen met dit onderwerp en dat er nog misvattingen heersen op de werkvloer als het over geldzorgen gaat”, zegt Clairette van der Lans, projectleider ‘financieel fitte werknemers’ bij Wijzer in geldzaken. “Financiële problemen kunnen iedereen overkomen. Een risicofactor is bijvoorbeeld een scheiding, baanverlies van een partner, minder kunnen werken vanwege gezondheid of zorgtaken of andere levensgebeurtenissen.”

Van der Lans: “Bij werkenden heerst vaak het idee dat ze hun financiële problemen zelf moeten oplossen. Daarom is het juist belangrijk dat werkgevers signalen in een vroeg stadium oppikken, bespreekbaar maken en verwijzen naar hulp voordat geldzorgen uit de hand lopen.” Wijzer in geldzaken heeft allerlei herken- en verwijstips voor werkgevers. Maar ook tips voor gesprekstechnieken om praten over geldzorgen makkelijker te maken, en informatie over loonbeslag.

