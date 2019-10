Saudi Aramco prikt eindelijk een datum voor wat de allergrootste beursgang ooit moet worden

Er is eindelijk een datum voor wat de grootste beursgang ooit moet worden: op 11 december begint de handel in aandelen van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. De tv-zender Al Arabiya, die directe lijntjes zou hebben met het Saudische koningshuis, bracht dat nieuws dinsdag naar buiten.

Als het aan Saudi-Arabië ligt, bezorgt de beursgang het bedrijf een waarde van 2000 miljard dollar. De meest waardevolle beursgang ooit staat nu nog op naam van Alibaba Groep. Het Chinese e-commerce-concern haalde in 2014 25 miljard dollar op.

Slechts een klein deel van de aandelen gaat in de verkoop, zo is de verwachting, en die krijgen op 4 december hun definitieve prijs. Ze zullen worden verhandeld aan de beurs van Tadawul in Riyadh. Pogingen van de aandelenbeurzen van New York, Hongkong en Londen om de buit binnen te halen, waren tevergeefs.

Investeren in een nieuwe economie

Kroonprins Mohammed bin Salman heeft 100 miljard dollar nodig voor investeringen in de economie en samenleving van zijn land. Hij heeft ambitieuze plannen voor de ontwikkeling van Saudi-Arabië. Vandaar die beursgang, die al in 2016 werd aangekondigd. Het land moet nieuwe inkomstenbronnen vinden. Niet omdat de oliebron opdroogt, maar omdat de markt verandert. De klimaatcrisis bevordert het gebruik van schonere energiebronnen. Saudi-Arabië produceert 10 miljoen vaten ruwe olie per dag en levert zo’n 10 procent van de wereldwijde vraag.

Krijgt Saudi-Arabië waar het op hoopt? De waarde van Saudi Aramco zou zomaar 500 miljard dollar lager kunnen uitvallen, waarschuwen bankiers, schrijft The New York Times. Daar zijn goede redenen voor.

De wereldeconomie heeft betere tijden gekend en de energieprijzen staan onder druk. Dat komt bijvoorbeeld door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en doordat Amerika veel meer schalie-olie is gaan produceren. Inmiddels zijn de VS Saudi-Arabië voorbijgestreefd als grootste olieproducent ter wereld. Ook op het handelscongres in Saudi-Arabië waar het nieuws werd gebracht, Future Investment Initiative, is de toon van deskundigen terneergeslagen, schrijft persbureau AP. Er zijn zorgen over een naderende recessie.

Een installatie van Saudi Aramco, een dag na de drone-aanval van 14 september. Beeld AFP

Verder hebben de verwoestende drone-aanvallen van 14 september op de olieverwerkende industrie de reputatie van Saudi-Arabië als betrouwbaarste olieleverancier een deuk bezorgd. De aanval werd opgeëist door rebellen uit Jemen, maar volgens de VS en Saudi-Arabië zat Iran erachter.

Moord op journalist Khashoggi

‘Davos in de woestijn’, zo wordt het driedaagse Future Investment Initiative in Riyadh ook wel genoemd. De bijnaam is een verwijzing naar het World Economic Forum dat jaarlijks in januari plaatsvindt en eveneens hooggeplaatste overheidsmedewerkers en zakenmensen samenbrengt. Vorig jaar ging het evenement niet door. De Saudische journalist Jamal Khashoggi was toen juist vermoord, op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul. De wereld was geschokt en had geen zin in een zakenfeestje in de woestijn.

Nu, een jaar later, is Wall Street weer van de partij in Riyadh. Net als de Amerikaanse ministers van financiën en van energie, Steven Mnuchin en Rick Perry. Het is niet helemaal ‘zaken als vanouds’: volgens The New York Times hebben Hollywood en Silicon Valley bijvoorbeeld bedankt voor de uitnodiging.

Lees ook:

Houthi’s claimen de aanval op Saudi-Arabië, maar Iran krijgt de schuld

De Amerikanen beschuldigen Iran ervan dat het achter de aanval op Saudi-Arabië zit. Bewijzen ontbreken.

Saudische kroonprins waarschuwt voor ‘escalatie’ met Iran

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft bij de internationale gemeenschap aangedrongen op ‘harde en stevige actie’ tegen Iran.