Samsung barst van de ambities: chips, robotica, kunstmatige intelligentie en een deal met Moderna

Het Zuid-Koreaanse Samsung, vooral bekend om zijn smartphones, televisies en halfgeleiders, heeft grote plannen. De komende drie jaar wil het conglomeraat voor ongeveer 175 miljard euro investeren. Dat kapitale bedrag gaat vooral zitten in de uitbreiding van de productie van chips. Maar ook in robotica, kunstmatige intelligentie, telecommunicatie, medicijnen en biotechnologie gaat Samsung veel geld stoppen. Op al die terreinen wil de Zuid-Koreaanse gigant een grote rol gaan spelen.

Een grote chipfabriek in de VS

Het grootste deel van die 175 miljard gaat hoogstwaarschijnlijk naar de ontwikkeling en fabricage van chips. Samsung is al ’s werelds grootste producent van geheugenchips en wil ook zijn productie van andersoortige chips vergroten. Eerder dit jaar maakte het bedrijf al bekend dat het daar de komende tien jaar ongeveer 130 miljard euro in zal investeren.

De vraag naar chips is momenteel enorm en de verwachting is dat die grote vraag nog een tijd aanhoudt. Fabrikanten van mobiele telefoons, elektronische apparaten, telecomapparatuur, computers en auto’s zitten te springen om chips. Grote chipfabrikanten als het Taiwanese TSMC en het Amerikaanse Intel kondigden dit jaar ook al grote investeringen aan. Samsung overweegt onder meer een grote chipfabriek in de Verenigde Staten te bouwen. Met die bouw zou zo’n 14,5 miljard euro zijn gemoeid.

De aankondiging komt op een opvallend moment

Overigens investeert Samsung vooral in eigen land: daar gaat ongeveer driekwart van de 175 miljard euro heen. Samsung denkt de komende jaren 40.000 extra personeelsleden nodig te hebben, vooral in Zuid-Korea. Een deel van die 175 miljard zou Samsung kunnen besteden aan overnames van andere bedrijven. Samsung deed de laatste jaren geen grote overnames, maar lijkt dat nu wel van plan.

Samsungs aankondiging – in feite een uitbreiding van al eerder bekend gemaakte plannen – komt op een opvallend moment. Twee weken geleden werd Lee Jae-yong, de grote man van het concern, voorwaardelijk vrijgelaten. Lee werd eerder tot vijf jaar cel veroordeeld omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan omkoping en verduistering. Later werd zijn straf verminderd tot dertig maanden. Daarvan heeft hij er achttien uitgezeten. Dat de directie van Samsung moeite had zonder Lee belangrijke knopen door te hakken, zou mogelijk een rol hebben gespeeld bij zijn vervroegde vrijlating. Het ministerie van justitie meldde twee weken geleden dat ‘economische factoren’ hebben meegespeeld bij de Lee’s vrijlating, een besluit dat in Zuid-Korea niet onomstreden is.

Een deal met Moderna

Waar westerse bedrijven als Philips en Siemens de afgelopen decennia veel bedrijfsonderdelen verkochten en zich steeds meer specialiseerden, is de Samsung Groep nog altijd een conglomeraat; een bonte verzameling bedrijven, deels beursgenoteerd, die van alles en nog wat maakt, doet en aanbiedt, van smartphones tot verzekeringen, chips, schepen, elektronica, bouw en constructie.

Relatief nieuw is de medicijnentak. Samsung maakt in opdracht van westerse bedrijven als Roche en Bristol Myers Squibb medicijnen en is ook actief op het terrein van biotechnologie. In Zuid-Korea bouwt Samsung momenteel ’s werelds grootste fabriek voor biotech-medicijnen. In mei sloot Samsung BioLogics een deal met het Amerikaanse Moderna: in een Koreaanse fabriek zorgt Samsung voor het vullen, labelen en verpakken van het Modernavaccin tegen het coronavirus. Samsung studeert ook op het ontwikkelen van medicijnen, vooral van medicijnen tegen zeldzame ziektes. Daarnaast doet het onderzoek naar middelen tegen ziektes die zijn gerelateerd aan het coronavirus.

Lees ook:

Samsung-baas gaat opnieuw door het stof, nu wegens moreel falen

De topman van het Zuid-Koreaanse concern Samsung biedt excuses aan voor corruptiepraktijken. Maar niet iedereen is overtuigd.