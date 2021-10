Ruzie binnen familiebedrijf Fentener van Vlissingen: zoon weigerde verplichte paspoortcontrole

Een mede-eigenaar van een van de grootste zakenreisorganisaties ter wereld, het Nederlandse BCD, bezorgt het bedrijf kopzorgen omdat hij niet wil meewerken aan verplichte klantonderzoeken.

Er bestaan binnen zakenreisgigant BCD Travel grote zorgen over het gedrag van mede-eigenaar Robert-Jan Fentener van Vlissingen. Die weigerde de afgelopen jaren herhaaldelijk mee te werken aan de klantcontroles die banken en andere financiële instellingen wereldwijd wettelijk verplicht moeten uitvoeren. Met zijn vader, BCD-oprichter John Fentener van Vlissingen, heeft hij forse ruzie.

Dat blijkt uit documenten in handen van Trouw en Het Financieele Dagblad. Die geven een unieke inkijk in de onderlinge verhoudingen van de normaal zo gesloten ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen. Voor een deel komen de stukken uit de Pandora Papers, een lek van miljoenen bestanden uit meerdere belastingparadijzen.

BCD Travel, actief in ruim honderd landen en werkgever van zo’n 10.000 mensen, is één van de grootste zakelijke reisaanbieders ter wereld. John Fentener van Vlissingen richtte het bedrijf in de jaren zeventig op en bouwde het daarna uit tot het miljardenbedrijf dat het nu is.

Niet meestemmen

Inmiddels heeft Fentener van Vlissingen (82) een hoog oplopende ruzie met zijn zoon Robert-Jan. Die bezit weliswaar een derde van de aandelen van het bedrijf, maar de zeggenschap ligt op belangrijke punten bij zijn vader. Robert-Jan mag tot zijn onvrede bijvoorbeeld niet meestemmen over belangrijke beslissingen zoals winstuitkering aan aandeelhouders.

Fentener van Vlissingen senior is op zijn beurt boos omdat zijn zoon herhaaldelijk weigert mee te werken aan verzoeken van financiële instellingen om, als mede-eigenaar van het bedrijf, zijn paspoort en adresgegevens te verstrekken.

Banken en trustkantoren zijn verplicht om te verifiëren wie hun klanten zijn. Het is zeer risicovol om daar geen gehoor aan te geven, schrijft vader John aan zijn zoon in een e-mail van september vorig jaar. Het niet meewerken aan verplichte klantonderzoeken kan de relatie met banken in gevaar brengen en problemen met toezichthouders opleveren, schrijft hij. Fentener van Vlissingen zegt dat hij de paspoortgegevens van zijn zoon – tegen diens wil in – desnoods zelf zal opsturen.

Verschil van inzicht

Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn de oplopende spanningen tussen de twee eigenaren geen reden voor bezorgdheid. “BCD Group houdt zich uiteraard aan toepasselijke wet- en regelgeving”, aldus een zegsvrouw. In een mail voegt ze daaraan toe dat het management en toezicht binnen BCD zo zijn ingericht dat de toekomst van het bedrijf nooit gevaar kan lopen door een ‘verschil van inzicht’ binnen het bedrijf.

Hoogleraar corporate governance Leen Paape (Nyenrode Universiteit) vindt de zorgen die Fentener van Vlissingen uit aan zijn zoon terecht. Banken kunnen het betaalverkeer van niet-meewerkende bedrijven volgens hem zonder pardon bevriezen en zelfs afscheid van hen nemen als klant. Dat zou acute problemen opleveren voor BCD. Daar komt volgens Paape nog mogelijke reputatieschade bij als uitlekt dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt.

Het is onduidelijk of frustratie over zijn zeggenschap binnen BCD ook de reden is dat Robert-Jan Fentener van Vlissingen weigert zijn adresgegevens en een kopie van zijn paspoort op te sturen aan financieel dienstverleners. In één van de gelekte documenten staat dat hij zijn gegevens niet wil afstaan om veiligheidsredenen. Op vragen van Trouw en het FD reageert hij niet. BCD heeft begrip voor de zorgen die sommige familieleden hebben over het delen van hun persoonlijke informatie met financieel dienstverleners. “De discussie daarover kan soms oplopen en dat bevreemdt niet.”

Ook hoogleraar Paape kan best begrijpen dat je als zeer vermogend persoon niet graag je adresgegevens overal achterlaat, uit angst voor inbraken of kidnapping . “Maar het is heel simpel: het moet gewoon, het is de wet.”

