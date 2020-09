Ruwe bolster maakt plaats voor klimaatvrouw

Heel lang leek het erop dat Hans de Boer (65) als voorzitter van VNO-NCW vooral een man van woorden zou zijn. In de laatste periode van zijn zesjarige termijn wist hij toch nog geschiedenis te schrijven met daden. De werkgeversorganisatie sloot een akkoord over pensioenen, AOW en eerder stoppen met werken door mensen met zware beroepen. Ook had hij een belangrijke rol bij het maken van afspraken over de noodmaatregelen van de overheid om bedrijven te steunen tijdens de coronacrisis. Zo boekte De Boer toch nog belangrijke resultaten.

Deze week legt de voorzitter zijn taak neer en begint Ingrid Thijssen (52) als nieuw boegbeeld van de werkgevers. Zij werkte eerder bij de Nederlandse Spoorwegen en Alliander, een netwerkbedrijf voor energie. Thijssen werd in februari benoemd en zou in de zomer het roer overnemen, maar door de coronacrisis is de wisseling van de wacht een paar maanden uitgesteld.

Meer actievoerder dan polderman

Na Bernard Wientjes, een rustige diplomaat, kwam met Hans de Boer een man aan het roer die met boude uitspraken vakbonden en politici in de gordijnen kon jagen. Dat begon al bij zijn aantreden. Het kabinet had op dat moment met een sociaal akkoord gesloten met vakbonden en zijn voorganger Wientjes over onder meer tijdelijke arbeidskrachten, werk voor arbeidsgehandicapten en over beperking van de WW. De Boer nam er onmiddellijk afstand van. In Trouw zei hij: “Het lijkt nergens naar. Er staat een handtekening, maar als de politiek dit nog een keer flikt, zeg ik: zoek het maar uit.”

Een jaar later noemde hij uitkeringsgerechtigden in de Volkskrant ‘labbekakken’, die aan het werk moeten. “Handen uit de mouwen. Die kunnen ook gewoon asperges steken, in het zonnetje, met de radio aan. Wat is daar fout aan?” De vakbonden weigerden daarna een tijdje om met hem aan tafel te zitten.

De Boer was eigenlijk meer een actievoerder dan een polderman. Hij ijverde heel lang met minister-president Mark Rutte voor afschaffing van de dividendbelasting. “Ik ben trots dat ik aan de goede kant van de streep strijd voor de belangen van Nederland”, zei De Boer strijdlustig bij ‘WNL op zondag’. Een plan van GroenLinks voor belasting op de uitstoot van kooldioxide noemde hij ‘levensgevaarlijk’ en het zou leiden tot ‘klimaatwerklozen’. Toen de bouw stil viel omdat het kabinet voor de taak stond om stikstofuitstoot te beperken riep De Boer op een protestmanifestatie om actie: “Het moet nu!”.

In zijn laatste jaar zette De Boer toch een paar diplomatieke stappen. Met het pensioenakkoord, en tijdens de coronacrisis zag hij ook het nut van samenwerking. De miljarden die het kabinet ter beschikking stelde maakte het diplomatieke werk van De Boer natuurlijk makkelijker.

Met een korreltje zout

Ondertussen is aan VNO-NCW nog meer dan voorheen het imago gaan kleven van lobbyclub voor multinationals, onder meer door de discussie over belastingontwijking en hoge salarissen en bonussen. Intern is er ook kritiek op de maatschappelijke bijdrage. “Om te weten wat er in de samenleving speelt staat de antenne niet altijd goed afgesteld”, zei VNO-NCW-bestuurslid Steven van Eijck vorig jaar in Trouw.

Maar De Boer wordt ook geprezen als een ruwe bolster met een blanke pit. Hij heeft humor, is nooit saai, zegt waar het op staat en heeft een sociaal hart. In een afscheidsinterview in Vrij Nederland zei De Boer over zijn prestaties: “Ik sta ergens voor en ben betrouwbaar. Je moet mijn uitspraken soms wel met een korreltje zout nemen.”

