Rutte biedt horeca en theaters een beetje soelaas. Maar niet veel.

Nederland gaat een beetje van het slot af. Vreugde bij de kappers, pedicures, opticiens en acupuncturisten die vanaf maandag weer aan het werk mogen – mits ze aan de voorwaarden voldoen. Vreugde bij hun personeelsleden die aan de slag kunnen. Prettig ook voor de overheidsfinanciën: het Rijk hoeft minder mensen financieel te ondersteunen.

Maar voor veel ondernemers wordt het leven er niet eenvoudiger. Het anderhalvemeterprincipe blijft van kracht. Restaurants, terrassen, bioscopen en theaters mogen vanaf 1 juni open, mits ze aan dat principe voldoen. Maar hoeveel cafés kunnen dat? Zouden ze er überhaupt zijn?

Terrassen? Wie wil daar niet naartoe? Wie is er na weken van bijna-huisarrest niet toe aan een terrasbiertje? In verschillende steden zijn zelfs plannen om van open pleinen terraspleinen te maken. Maar ook daar zal het anderhalvemeterprincipe blijven gelden. Moet er toezicht zijn. Zullen er looproutes moeten komen. Zal ingegrepen moeten worden als het te druk is. Zullen klanten naar een toilet moeten.

Een zesde van het normale aantal klanten

Restaurants hebben wat meer (speel)ruimte dan gewone cafés. Nu al zijn er veel, tot driesterrengelegenheden aan toe, die afhaalmaaltijden aanbieden. Maar hoeveel restaurants kunnen zich voegen naar het anderhalvemeterprincipe? En als ze dat kunnen, is het dan financieel wel aantrekkelijk open te gaan als ze niet meer dan een kwart of een vijfde of een zesde van hun normale aantal klanten kunnen verwelkomen? Als ze maximaal dertig mensen mogen toelaten, inclusief personeel? En hoeveel personeel is er dan nodig om dat kwart tot een zesde te bedienen en tegelijkertijd de benodigde hygiëne in de gaten te houden? Grote kans dat veel horeca-ondernemers hun etablissement op 1 juni niet openen.

Wat voor de restaurants geldt, geldt voor de theaters en de bioscopen. Theoretisch moet het kunnen, zeker in grotere zalen: films en voorstellingen voor een klein geëerd publiek. Maar hoe rendabel – lees: hoe onrendabel – is dat? Hoe moet dat in de pauze of na de voorstelling: als er geplast moet worden en jassen moeten worden gehaald.

Nederland gaat een beetje van het slot. Maar de tijd van de onbeperkte en onbezorgde buitenpret is nog ver weg. Voor de ondernemers in die sector ook. In april deden bijna 22.000 horecabedrijven een beroep op de noodmaatregel die voorziet in steun voor bedrijven die meer dan 20 procent van hun omzet verloren. Het leeuwendeel daarvan zal er ook na 1 juni of 1 juli nog aanspraak op maken.

