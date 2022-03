Rusland zoekt een nieuwe bestemming voor de stilgelegde fabriek van Renault

De Russische overheid besluit binnenkort wat het gaat doen met de autofabriek in Moskou die Renault stillegt. Woensdag besloot de Franse autobouwer om de productie in Rusland te staken. Mogelijk wordt de Renault-fabriek genationaliseerd, want daarmee dreigde Rusland eerder.

Voor de oorlog hadden de bezittingen van Renault in Rusland een waarde van 2,2 miljard euro. Het Russische ministerie van industrie en handel zegt nu met de overheid van Moskou te gaan bespreken wat ermee moet gebeuren. De Renault-fabriek leverde onder meer de modellen Duster, Kaptur en Arkana. Onder internationale druk komt daar een einde aan.

“Franse bedrijven moeten de Russische markt verlaten”, zei president Volodimir Zelenski woensdag in een videobericht aan het Franse parlement. “Zij moeten niet langer de Russische militaire machine sponsoren”, zei hij, en het verschil kennen tussen waarden en winst.

Renault blijft mogelijk wel Lada’s bouwen

Renault heeft ook een meerderheidsbelang in Avtovaz, het Russische autobedrijf dat moderne Lada’s produceert. De Fransen weten nog niet wat ze daarmee gaan doen. Renault zegt zich verantwoordelijk te voelen voor de 45.000 werknemers in Rusland.

Vanwege de sancties, waaraan Renault zegt te voldoen, is het sowieso al lastig om autofabrieken draaiende te houden. Dit vanwege de beperkingen in de export naar Rusland van technologische onderdelen.

Avtovaz – de laatste drie letters staan voor autofabriek aan de Wolga – maakte donderdag bekend dat het minder afhankelijk wil worden van geïmporteerde onderdelen. Het bedrijf heeft de zomervakantie verplaatst naar april, zodat er tijd is om de productieketens te herstellen.

“We zijn druk bezig om cruciale geïmporteerde onderdelen te vervangen door alternatieve oplossingen”, schrijft het bedrijf. Avtovaz is van plan om de komende maanden aangepaste Lada-modellen uit te brengen.

Decathlon, Nestlé en Danone

De Oekraïense president noemde woensdag ook de Franse bedrijven Auchan en Leroy Merlin bij naam. Leroy Merlin is een winkelketen voor woon- en tuinartikelen met honderd locaties in Rusland. Auchan is een Frans retailbedrijf in eigendom van de familie Mulliez.

De woordvoerder van Auchan zei vorige week verrast te zijn door de kritiek op het bedrijf, onder meer op sociale media, omdat Auchan ook veertig supermarkten heeft in Oekraïne en de bevolking daar aan voedsel helpt. In Rusland heeft Auchan 30.000 werknemers en 311 winkels. De familie Mulliez bezit ook de keten Decathlon en verkoopt sportartikelen op zestig locaties in Rusland.

Frankrijk zegt dat de bedrijven vrij zijn om hun eigen besluiten te nemen, zolang ze de sancties maar naleven. De overheid heeft een belang van 15 procent in Renault.

Recht op voedsel

Ook voedingsmiddelenproducent Nestlé lag onder vuur. Het Zwitserse bedrijf stopt nu in Rusland met de verkoop van niet-essentiële producten zoals KitKat-repen en cacaodrank van Nesquik. Wel blijft de multinational voedingswaren verkopen aan Rusland die volgens het bedrijf essentieel zijn. “Dit beschermt het basale recht op voedsel”, schrijft het concern in een verklaring, zonder producten te specificeren.

Nestlés Franse branchegenoot Danone liet woensdag weten bepaalde essentiële zuivelproducten en babyvoeding te blijven produceren in Rusland. Maar de export van andere merken, zoals bronwater van Evian of plantaardige zuivelvervangers van Alpro, is gestopt.

In Groot-Brittannië oefenden politici druk uit op de energiebedrijven BP en Shell om hun bezittingen in Rusland af te stoten. Beide bedrijven kondigden aan dat ook te doen. Het Franse energiebedrijf Total zegt nu op termijn minder olie te gaan kopen van Rusland. Maar het wijst nadrukkelijk de beschuldiging van de hand dat het door de lopende handel indirect betrokken is bij oorlogsmisdaden.

