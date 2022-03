Rusland staat op het randje van faillissement, wat gebeurt er als het zo ver komt?

Slechts drie weken nadat Rusland de oorlog verklaarde aan buurland Oekraïne dreigt de agressor al failliet te gaan. Het ministerie van financiën kan niet meer bij haar buitenlandse dollarreserves door de sancties die president Poetin over zijn land heeft afgeroepen. Dat betekent dat de geldschieters achter twee verschillende dollar-leningen waarschijnlijk kunnen fluiten naar hun centen.

Woensdag staat een totale rente-aflossing van 117 miljoen dollar op de agenda. Lukt het niet te betalen, dan heeft het land nog 30 dagen de tijd om alsnog over de brug te komen. Lukt dat niet, dan krijgt het officieel het stempel ‘wanbetaler’.

Wat gebeurt er als een land failliet gaat?

Ten eerste verliest het dan de toegang tot internationale kapitaalmarkten, zegt Rabobank-analist Stefan Koopman. Het is dan niet meer mogelijk om geld op te halen van institutionele beleggers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Europa. Wil de Russische overheid toch geld blijven ophalen? “Dan zou ze nog in roebels kunnen lenen, bijvoorbeeld van binnenlandse pensioenfondsen, banken of zelfs huishoudens.” Al is het de vraag of die zelf straks nog zoveel te besteden hebben.

Daarnaast betekent een staatsfaillissement normaal gesproken een bezoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat komt helpen met de begroting, stuurt aan op een grondige herziening van de financiën in het failliete land. Tien jaar geleden gebeurde dat bijvoorbeeld in Griekenland, en tien jaar dáárvoor in Argentinië. Alles om het ‘huishoudboekje’ zodanig in orde te maken dat buitenlandse beleggers weer genoeg vertrouwen hebben in de overheid.

Is dat nu ook de oplossing, mocht het zover komen?

Nee, om twee redenen. Ten eerste zal het IMF, dat zetelt in Washington, geen trek hebben om Rusland bij te staan met advies of leningen.

Maar los daarvan zijn er ook niet zoveel begrotingsproblemen in het land. “Rusland heeft de laatste vijftien jaar echt een bezuinigingspolitiek gevoerd”, zegt Koopman. “De federale overheid, zeg maar het Kremlin, heeft consequent minder geld uitgetrokken voor de verschillende regio’s in Rusland, en zo weten te besparen.”

Dat beleid ging ook door na de sancties die het land over zich heen kreeg na de annexatie van de Krim, waardoor Poetin meer en meer onafhankelijk werd van de internationale kapitaalmarkten. “Een mogelijk faillissement komt dus echt door de sancties, niet door financieel wanbeleid”, zegt Koopman.

Met name door het feit dat de buitenlandse reserves van de Russische Centrale Bank zijn bevroren. Die zijn opgeteld ruim 600 miljard dollar waard, en bestaan naast dollars uit allerlei buitenlandse munten waarmee schulden afgelost konden worden. Dat zit er nu dus niet in.

Gaat de rest van de wereld hard onderuit als Rusland leningen niet terugbetaalt?

Dat valt dus wel mee, zo lijkt het nu, omdat die leningen niet extreem groot zijn. Opgeteld gaat het om vijftien leningen in buitenlandse valuta, voor in totaal zo’n 40 miljard dollar. Volgens IMF-directeur Kristalina Georgieva zal de rest van de wereld niet in crisis raken als Rusland niet over de brug kan komen, zo zei ze afgelopen weekend.

Wat de boel wat onzeker maakt is de vraag in hoeverre beleggers het risico op wanbetaling hebben ‘verzekerd’ bij andere beleggers. Dat kan met derivaten zoals credit default swaps. De ene partij betaalt dan een soort premie aan een andere partij voor het geval een schuldenaar failliet gaat. Die tweede partij incasseert dan periodieke betalingen zolang dat níet gebeurt. Maar gaat, in dit geval Rusland, wél failliet, dan moet die tweede partij over de brug komen.

“Het is een beetje onduidelijk hoeveel de risico’s op wanbetaling aan andere beleggers zijn doorgeschoven, zodat het nu heel moeilijk te zeggen is wie hier uiteindelijk de rekening van gaat betalen”, zegt Koopman.

Kunnen geldschieters nog ergens klagen, of hun geld terug eisen?

Dat ligt eraan volgens welk recht de obligaties de deur uit zijn gedaan, zegt Koopman. Zo leende Argentinië wel eens dollars volgens Amerikaans recht, waarna beleggers hun gram konden halen bij Amerikaanse rechtbanken. Rusland leende volgens Koopman bijna alles, ook de dollarleningen, volgens Russisch recht. “Dat betekent dat je nu naar een rechter in Moskou zou moeten om terugbetaling te eisen. Dan wens ik je veel succes.”

