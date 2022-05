Rusland begint de sancties venijnig te voelen: McDonald’s en Renault vertrekken

Na lang twijfelen trekken nu ook twee grote multinationals zich uit Rusland terug. De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s had alle 850 Russische vestigingen eerder al gesloten, maar het bedrijf gaat nu ook de Russische vestigingen van de hand doen. “De humanitaire crisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne en het daaropvolgende onzekere klimaat, heeft McDonald’s ertoe doen besluiten dat het vervolgen van onze zaken in Rusland niet langer houdbaar is”, verklaart de restaurantketen in een persbericht.

Ook de Franse autofabrikant Renault vertrekt uit Rusland. Het concern is voor bijna 70 procent eigenaar van het Russische merk Lada. Net als McDonald’s keek Renault aanvankelijk de kat nog uit de boom in de hoop dat de situatie in Oekraïne zou veranderen. Wel kondigde de Renault Group eerder al aan dat die zijn aandeel in het Russische moederbedrijf van Lada uit zijn portfolio wilde halen.

Maandag maakte het concern bekend dat Renault alle belangen in Rusland aan Russische partijen verkoopt. De autofabriek Renault Russia gaat naar het gemeentebestuur van Moskou en het belang dat Renault Group heeft in Lada-moederbedrijf Avtovaz gaat naar het auto-instituut Nami.

Dat beide multinationals lang twijfelden wat wijsheid is, valt te verklaren. Ten eerste biedt de hamburgerketen werk aan 62.000 Russen. Daar komt nog veel werkgelegenheid bij in de toeleveringsketen. Het vertrek uit Rusland betekent bovendien een financiële strop voor de maker van de Big Mac en de Kipnuggets. McDonald’s gaat ervan uit dat, omgerekend in euro’s, meer dan 1,3 miljard moet worden afgeschreven door de terugtrekking.

Wereldnieuws

Het vertrek uit het land van Poetin heeft ook een sentimentele kant. Het was ruim dertig jaar geleden wereldnieuws toen McDonald’s het eerste restaurant met de gele M opende in Moskou, in de nadagen van de Sovjet-Unie. Voor het eerst konden de Russen, gewend om in de rij te staan, dat doen voor een hap in een hamburger bij een ‘kapitalistische’ succesformule.

De bedoeling is nu dat het volledige portfolio van McDonald’s-restaurants in Rusland overgaat naar een lokale koper. Maar een kindermenu of McFlurry is er niet meer bij voor de Russische snackliefhebber: de formule mag niet worden geëxploiteerd en het bekende logo gaat van de gevels. De keten streeft er wel naar om het personeel door te betalen totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden.

Ook Renault zal de economische pijn voelen met de terugtrekking uit Rusland. Het land is wereldwijd de tweede markt voor het merk. Topman Luca de Meo spreekt van ‘een zeer complexe situatie’. Groupe Renault paste direct de winstverwachting aan. Naar beneden welteverstaan.

Ook Russische pijn

Het effect van dergelijke sancties of noodgedwongen maatregelen veroorzaakt ook economische pijn aan Russische zijde. Onder meer bij de inwoners van het oorlogvoerende land. De inflatie bereikte maandag het hoogste niveau in twintig jaar. Veel producten zijn of niet te krijgen of veel duurder geworden. Volgens het federale Russische statistiekbureau is de inflatie in het land in april opgelopen tot bijna 18 procent op jaarbasis.

Het gaat vooral om gestegen prijzen voor consumentenproducten en niet, zoals hier, om duurder geworden energie en voedsel. De zogeheten kerninflatie, waarin benzine en diesel niet zijn meegenomen, liep zelfs nog harder op en kwam uit op meer dan 20 procent.

Doordat zowel de import als de export in Rusland fors is gedaald en Russische consumenten veel minder uitgeven, voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder al dat de Russische economie dit jaar 8,5 procent kleiner zal worden.

Lees ook:

Rusland zoekt een nieuwe bestemming voor de stilgelegde Renault-fabriek

Het Franse autobedrijf Renault bouwt toch maar geen nieuwe auto’s meer in Moskou.