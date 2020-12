Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode van de NOW-regeling

Ruim 81.000 werkgevers dienden een aanvraag in bij UWV. In de tweede NOW-periode kwamen ruim 65.000 aanvragen binnen. De eerste periode was goed voor bijna 149.000 aanvragen.

Werkgevers konden aanvankelijk van 16 november tot en met 13 december een aanvraag indienen voor de derde periode. Na de aankondiging van de lockdown door premier Rutte heropende het UWV het loket op 15 december. Sindsdien kwamen nog ruim 23.000 verzoeken binnen. Het loket sloot afgelopen middernacht.

Verwacht omzetverlies is gemiddeld 53 procent

Van de ingediende aanvragen in de derde periode zijn er nu ruim 62.000 toegekend. Aan deze werkgevers, die samen 1,1 miljoen mensen in dienst hebben, is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt, een deel heeft ook al de tweede termijn gekregen. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In totaal heeft UWV tot nu toe 1,3 miljard euro aan voorschotten overgemaakt voor de derde periode NOW.

Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Zo’n 3300 aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

UWV bereidt zich nu voor op de vierde aanvraagperiode NOW die een tegemoetkoming biedt voor de loonkosten in de maanden januari, februari en maart 2021. Het vergoedingspercentage blijft maximaal 80 procent van de loonkosten. Ook de overige voorwaarden blijven hetzelfde als in de derde periode. Werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 15 februari een aanvraag indienen voor de vierde periode NOW.

