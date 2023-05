Rotterdam heeft een waterstofplan en dat staat de Saudi’s wel aan

“Ik zie Frans Timmermans vaker dan mijn vrouw en kinderen”, zegt de minister van energie van Saudi-Arabië. Ondersteund door de hoge EU-functionaris heeft Abdulaziz bin Salman Al Saud zojuist het podium in de Rotterdamse Ahoy bestegen. Hij komt vertellen dat zijn olieland een belangrijke rol wil gaan spelen in de Europese waterstof-economie.

“Ik heb het geluk gehad dat ik Frans twee dagen heb kunnen ontvangen in Saudi-Arabië”, licht hij donderdag toe op het congres World Hydrogen Summit. De koninklijke minister zegt in nauw contact te staan met de Europese Commissie en met Europese landen. De ambitie? “Die is grenzeloos.”

De Saudi’s zeggen Nederland te zien als een natuurlijke partner, en Rotterdam als een toegangspoort tot Europa. “Jullie zorgen voor faciliteiten, jullie bouwen opslagplaatsen en pijpleidingen, jullie hebben een plan”, zegt Abdulaziz bin Salman Al Saud.

Daarom ondertekent hij op het podium een verklaring dat hij met Nederland wil samenwerken, met dezelfde pen als minister Micky Adriaansens van economische zaken en llimaat. Jammer dat we de vlaggen zijn vergeten, zegt een ambtenaar na afloop.

Rotterdam wil koploper zijn

Een week lang presenteerde Rotterdam zich als koploper in de opkomende waterstofeconomie. Waterstof is een schone energiedrager, als die tenminste gemaakt wordt van hernieuwbare energie. De overheid wil dat de industrie en het transport het volop gaan gebruiken en daarvoor zijn miljardeninvesteringen nodig.

Internationale relaties en contracten zijn belangrijk, zegt Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. “Vergeet niet, Europa heeft zoveel directe elektriciteit nodig dat de ruimte beperkt zal zijn om met onze groene stroom waterstof te produceren.” De EU moet dus veel waterstof gaan importeren.

De EU wil de afhankelijkheid van Rusland en de olielanden voor energie beëindigen. Nu kijkt het voor waterstof naar Saudi-Arabië. Is dit het begin van een nieuwe afhankelijkheid?

“Nee”, zegt Timmermans later in de wandelgang. “Groene waterstof kun je overal maken waar veel zon en wind is. In Latijns-Amerika wordt het al tegen een concurrerende prijs geproduceerd. Ook in Azië en het Afrikaanse Namibië gebeurt veel. Je zal nooit meer afhankelijk worden van één regio waar ze toevallig olie in de grond hebben. Dat risico is veel kleiner.”

Na een persoonlijke ontmoeting met de Saudische minister zegt havendirecteur Allard Castelein dat ook andere landen zich nadrukkelijk laten gelden. Hij wijst op de daadkracht van Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Brazilië. “Je ziet deze productielanden opkomen en ze willen hun waterstof naar de energiehaven van Rotterdam brengen.”

Alles moet tegelijk worden ontwikkeld

De moeilijkheid van die opkomende waterstofeconomie is dat alle onderdelen van de waardeketen tegelijk worden opgebouwd. Als de grootschalige productie begint, moet ook het internationaal transport mogelijk zijn. En wie koopt die waterstof, kan het al worden gebruikt?

In Rotterdam zit er van alles aan te komen, zoals zeven import-terminals voor waterstof of afgeleide producten. Ook is er veel animo bij bedrijven om een electrolyser te bouwen in het havengebied. Dat is een installatie die windenergie gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof.

“We gaan nu van papier naar praktijk”, zegt Helmie Botter, hoofd waterstof bij Gasunie. Deze organisatie bouwt een waterstofnetwerk tussen de Nederlandse industrieclusters en het buitenland. Voor de Rotterdamse aansluiting zijn de bestelde buizen binnen. “Die liggen klaar. Na de zomer kunnen we hier beginnen”, zegt Botter. Volgende week hoort Gasunie of de vergunning rond komt.

Het ontwerp van de electrolyzer die Shell aan het bouwen is op de Tweede Maasvlakte. Rechtsonder de controletoren. Beeld Shell

Shells electrolyser moet in 2025 draaien

Gasunie overlegt veel met Shell, want dit energieconcern heeft als eerste besloten om een electrolyser in de haven te bouwen. Het is een investering van een miljard euro, zegt Ruben van Grinsven, die wereldwijd verantwoordelijk is voor de electrolysers van Shell.

Een bus vol internationale journalisten wordt door het havengebied naar de locatie vlak achter de duinen gebracht. De bouw is begonnen. Als Shell klaar is, in 2025, moet ook de waterstofbuis van de Gasunie gereed zijn. Er komt een verbinding van veertig kilometer naar raffinagecomplex Pernis.

Want Shell gebruikt die waterstof allereerst voor de eigen raffinaderij, zegt Van Grinsven. Nu wordt daar alleen nog ‘fossiele’ waterstof gebruikt. Op termijn gaan vrachtwagens rijden op de groene waterstof van Shell, verwacht hij. Maar die markt moet eerst nog wel ontstaan.

