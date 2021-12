Rond Sinterklaas is het opletten op het werk: werkgevers grijpen hard in na relatief kleine vergrijpen

Even iets anders dan al die zware en polariserende corona-uitspraken, dacht arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS, toen hij besloot om alle aan Sinterklaas gerelateerde rechtszaken van de afgelopen jaren door te spitten. De meest opvallende en juridisch interessante zette hij op een rij.

Hoewel de zaken heel verschillend zijn, vertonen ze toch twee gemene delers. Zo gaat het vaak om zogenaamde bagatelzaken. Dat zijn zaken waarin een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat voor een relatief kleine en onschuldige actie, zoals het meenemen van snoepgoed van de zaak.

Ook (wan)gedrag in de privésfeer, of buiten kantoortijd heeft steeds vaker arbeidsrechtelijke gevolgen. “Je buiten kantoortijd – zoals bij een sinterklaasviering – ongepast gedragen tegenover collega's, extreme uitingen doen op sociale media, of in privétijd meelopen met demonstraties of rellen die het nieuws halen, leiden steeds vaker tot een arbeidsconflict waar een rechter aan te pas moet komen”, zegt Besselink.

Gedicht

Het heerlijk avondje werd een stuk minder heerlijk toen een Limburgse politieagent, verkleed als Sinterklaas, ten overstaan van 140 collega’s een collega voor schut zette door onder meer het volgende gedicht voor te dragen: “Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen, en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”.

Vervolgens begon hij een gedeelte van een lied van André Hazes te zingen: ‘Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren’. De teamchef greep in door de microfoon af te pakken en te zeggen dat er niet zo met collega’s wordt omgegaan en dat de agent zijn verhaal op nette wijze kon voortzetten of maar terug moest gaan naar Spanje. De verklede agent kreeg van de rechter een disciplinaire straf opgelegd, een vermindering van zestien van zijn verlofuren.

Zwartepietendiscussie



De directeur van een antidiscriminatiebureau nam tijdens de sinterklaasintocht deel aan een protest. Hij heeft toen iets tegen de politie geroepen over inperking van het recht om te protesteren tegen Zwarte Piet. Opnames hiervan waren op het NOS journaal te zien. Het bestuur van het bureau was daar niet over te spreken. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden.

Chocoladeletters

Bij een winkelmedewerker uit Alphen aan den Rijn werden tijdens een uitgangscontrole vijf chocoladeletters en één verpakking spritskoekjes in haar zak en tas aangetroffen. De medewerker in kwestie zei dat de chocoladeletters voor promotiedoeleinden bedoeld waren en dat ze die later weer terug naar de winkel zou brengen. Ze had hiervoor geen bewijs en is daarom op staande voet ontslagen. Maar dat hield in hoger beroep uiteindelijk geen stand.

Kinderboeken

Een werknemer van een boekdrukker werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van drie boeken. De werknemer in kwestie zei dat hij toestemming had gekregen om de boeken mee te nemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. De werkgever ontkende dat en in hoger beroep werd geoordeeld dat de werkgever hiervoor bewijs had geleverd. Het ontslag was volgens de rechters dus terecht.

Sinterklaaskostuums en pietenpakken

Een paar dagen na pakjesavond 2006 werd een uitspraak gepubliceerd waarin de arbeidsovereenkomst van een werknemer werd ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Onder andere omdat de werknemer de verhuuropbrengst van sint- en piet-pakken van de werkgever voor privé-uitgaven had gebruikt.

Sinterklaasviering

Een medewerker van een stichting die zich bezighoudt met ondersteuning van mensen met een beperking werd op staande voet ontslagen. Een van de redenen hiervoor is dat hij, binnen een week nadat hij bij zijn werkgever had aangegeven niet alleen durfde te zijn met cliënten, op 4 december 2016 op een foto stond met vier cliënten van een logeerboerderij met wie hij sinterklaas stond te vieren. Het ontslag op staande voet hield geen stand, maar de arbeidsovereenkomst werd wel ontbonden.

