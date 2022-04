Roger Schleipen (50) werkte in de frontlinie van de zorg, nu zit hij al twee jaar thuis met long covid

Roger Schleipen (50) vertelt enthousiast over zijn werk als ambulanceverpleegkundige. Die baan was zijn jeugddroom die werkelijkheid werd. Maar nu moet hij lang nadenken of hij ooit weer in de zorg wil werken: “Ik ben mij meer bewust van de gevaren die je loopt door infectie en besmetting. En als je ziek wordt, voelt niemand zich verantwoordelijk.”

Door een coronabesmetting aan het begin van de pandemie staat het leven van Schleipen al meer dan twee jaar stil. Op slechte dagen doet hij er vier uur over om op te staan. Van douchen tot veters strikken, na iedere nieuwe handeling moet hij bijkomen. Schleipen werd ziek nadat hij een patiënt met coronasymptomen had vervoerd zonder de juiste beschermingsmiddelen. “Dat was twee weken later ineens verboden.”

Hij bleef langdurig klachten houden na zijn coronabesmetting. Achteraf gezien kreeg hij ook een verkeerde behandeling. In het begin dachten veel artsen dat patiënten baat zouden hebben bij intensieve training. Zodra de koorts was gezakt, moesten zij beginnen met revalideren. “Een deel van de patiënten reageerde daar goed op, maar anderen gingen eigenlijk alleen maar verder achteruit”, vertelt Paulien Goossens, revalidatiearts bij Merem Medische Revalidatie.

Die groep werd vaak verweten dat zij onvoldoende haar best deed. Ook Schleipen werd in het begin erg gepusht door zijn fysiotherapeut. Regelmatig gaf hij aan dat hij zich alleen maar slechter voelde. Goossens: “Met de kennis van nu denken we dat het voor deze mensen belangrijk is om binnen hun eigen grenzen te blijven.” Voor Schleipen kwam dat inzicht te laat. “Mijn arts gaf later aan: ‘We hebben jullie niet behandeld, maar mishandeld. Onze inzichten zijn veranderd’.”

Ontslag

Schleipen heeft nu nog zoveel klachten dat hij niet kan werken. Iemand die twee jaar of langer onafgebroken ziek is geweest, mag door zijn werkgever worden ontslagen. Voor Schleipen kwam dat moment vorige week. En er zijn nog bijna duizend andere zorgmedewerkers die ook in de eerste golf besmet zijn geraakt en nu hun baan dreigen te verliezen, blijkt uit cijfers van het meldpunt ‘long covid onder zorgprofessionals’ van vakbond FNV.

Beeld Roger Dohmen

Een zieke werknemer kan na twee jaar een Wia-uitkering aanvragen. De FNV waarschuwt dat werknemers er dan financieel flink op achteruitgaan. Voor sommigen neemt het netto inkomen met 50 procent af. Ook Schleipen zal er maandelijks ongeveer 1400 euro per maand op achteruit gaan. “En er komt nog meer bij kijken. Zo ben je plotseling je collectieve ziektekostenverzekering en je telefoonabonnement kwijt.”

Minister Conny Helder (langdurige zorg) noemt de situatie voor de zorgmedewerkers die in de beginfase van de pandemie – toen er nog weinig bekend was over het virus – besmet zijn geraakt extra schrijnend. Om te voorkomen dat juist die medewerkers nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten aanvragen, kondigde Helder eind februari een tijdelijke subsidieregeling aan. Die regeling moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om hun zieke zorgmedewerkers minimaal een half jaar langer in dienst te houden.

Terugwerkende kracht

Maar het loket gaat waarschijnlijk pas in juni open, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Dat stoort vakbond FNV: “Juist de mensen voor wie de langere hersteltermijn bedoeld is, dreigen nu buiten de boot te vallen.” Helder is wel van plan de regeling met terugwerkende kracht in te voeren.

Nog niet alle voorwaarden zijn bekend, maar wat zeker is, is dat het een gedeeltelijke tegemoetkoming betreft. “Het streven is om de helft van de loonkosten te dekken”, aldus de woordvoerder. De werkgever behoudt dus de helft van zijn kosten, terwijl er in sommige gevallen nauwelijks zicht is op herstel van de werknemer. Volgens het ministerie is het aan de werknemer en werkgever om er onderling uit te komen. Als dat niet lukt, dan kan de werknemer altijd nog bij het UWV een Wia-uitkering aanvragen.

UWV

Voor de verzekeringsartsen van het UWV is het lastig dat de ziekte zich nog maar relatief kort voordoet. “Of iemand wel of niet meer herstelt, kunnen we nog lang niet met zekerheid zeggen. De kennis over het verloop van de aandoening is nog steeds in ontwikkeling”, stelt verzekeringsarts Diny van der Geest.

Volgens haar zullen verzekeringsartsen terughoudend zijn om iemand duurzaam af te keuren, zonder uitzicht op herstel. “Daarmee sluit je iets zo definitief af, dat kan hard aankomen. Ik spreek liever af om elkaar over een half jaar nog een keer te zien.”

Schleipen is inmiddels gekeurd door een verzekeringsarts van het UWV. De uitkomst van dit gesprek laat nog op zich wachten. Ook informeerde hij zijn werkgever over de subsidieregeling van de overheid, maar hij kreeg een afwijzende reactie. Nu hoopt hij vooral in alle rust te kunnen herstellen. “Maar als ik ooit weer beter word, dan ben ik de eerste die direct weer aan het werk wil.”

Lees ook:

Vakbond begint meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid: ‘Er is zulk bizar beleid gevoerd’

Naar schatting duizenden zorgmedewerkers hebben last van long covid en lopen daardoor ook financiële schade op. FNV begint woensdag een meldpunt om het probleem beter in kaart te kunnen brengen.