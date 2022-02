Robots zijn in opkomst, en dat helpt om de woningbouw op gang te brengen

Ze zijn al beschikbaar: slooprobots, 3D-betonprinters, inspectiedrones en nog heel wat andere soorten robots. In de Nederlandse bouw worden ze nog niet op grote schaal gebruikt, maar dat gaat veranderen. Volgens ABN Amro zal de markt voor robots tot 2030 elk jaar met zo’n 14 procent groeien.

Dat is goed nieuws, denkt de bank, alleen al omdat er de komende jaren veel nieuwe woningen moeten worden gebouwd, volgens het kabinet ongeveer 100.000 per jaar. Daarnaast moeten ongeveer anderhalf miljoen woningen duurzaam worden gemaakt. Die ambities kunnen vastlopen op een tekort aan bouwvakkers – nu al kan bijna een kwart van de vacatures in de bouw niet worden vervuld.

Robots kunnen helpen, denken veel betrokkenen die aan het woord komen in het onderzoek van ABN Amro. Slooprobots kunnen betonnen constructies veilig afbreken, drones kunnen met camera’s en sensoren de conditie van gebouwen inspecteren, betonprinters kunnen helpen gebouwonderdelen of zelfs hele huizen te fabriceren. Dat kan de bouw versnellen en veiliger maken, met minder fouten en minder personeel.

Nederlandse bouw is conservatief

Maar Nederland loopt achter op dit gebied, stelt Leontien de Waal van de sector bouw van ABN Amro. Landen als Duitsland en Zwitserland zijn al veel verder. “De grootste drempel is de conservatieve cultuur in de Nederlandse bouwsector”, zegt zij. Voordat robots kunnen worden ingezet, moeten eerst allerlei processen worden gestandaardiseerd, en zo ver is het nog niet.

Een andere struikelblok zijn de kosten. De simpelste drone kost ongeveer 500 euro, maar er zijn ook robots die tonnen kosten – en daar komen dan nog de kosten van software bovenop. Veel robots zijn dan ook alleen betaalbaar voor grote bouwondernemingen. Voor kleinere bedrijven kan een soort huurconstructie soelaas bieden, waarin de producent eigenaar van de robot blijft.

Meegaan in de robotrevolutie

“De sector komt nu wel in beweging, er is een inhaalslag gaande”, zegt De Waal. Uit recent onderzoek blijkt dat acht op de tien bouwbedrijven van plan zijn de komende tien jaar een bouwrobot aan te schaffen. Volgens berekeningen van ABN Amro zelf zullen ze daar ruim 300 miljoen euro in steken.

En dat moet ook, zegt directeur Gaurav Genani van Skelex, leverancier van onder meer exoskeletten, een soort mechanisch aangedreven harnassen die het lichaam van bouwvakkers ondersteunen. “Bouwbedrijven moeten binnen vijf of tien jaar meegaan in de robotrevolutie”, zegt hij in het ABN Amro-onderzoek, “anders doen ze straks niet meer mee.”

