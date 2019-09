Robocalls maken Amerikanen telefoonmoe

Een nummer uit Florida? Dat is zeker weer iemand die me een cruise wil verkopen, dacht Kerry Forbush uit Manchester, New Hampshire. Ze nam niet op. Terwijl het telefoontje toch echt ging over de donorlever die voor haar gevonden was. Het liep goed af, het ziekenhuis liet een voicemail achter, zo meldde het dagblad The Union-Leader. Maar als zelfs telefoongesprekken van levensbelang niet direct tot stand komen, is het duidelijk dat het telefoonsysteem is de VS doodziek is.

De ziekte heet ‘robocalls’. Bedrijven bellen per jaar zo’n 50 miljard keer volautomatisch een Amerikaans nummer. Soms met goede bedoelingen, om een klant op de hoogte te brengen van een bezorging of een probleem met een creditcard. Maar in meer dan de helft van de gevallen gaat het om reclame, en soms ook oplichting. Berucht zijn de bellers die zogenaamd een belastingschuld melden die met grote haast moet worden afgelost. Of je wil helpen je ‘geschorste burgerservicenummer’ weer actief te krijgen. Zo slagen zij erin belangrijke privégegevens te achterhalen.

Blokkeren zinloos

Al jaren is er een wapenwedloop tussen de producenten van die telefoonspam en hun doelwitten. Zo neemt de gemiddelde Amerikaan liever geen gesprekken meer aan van onbekende nummers. Die worden in 75 procent van de gevallen afgewezen.

De telefoonspam-industrie heeft daar iets op gevonden: valse informatie bij de nummerherkenning. De kans dat je een binnenkomend gesprek beantwoordt, is groter als het nummer sterk lijkt op dat van jezelf: het zou iemand uit je buurt kunnen zijn. Het feit dat de bellers telkens andere nummers kunnen laten zien, maakt ook het blokkeren van nummers zinloos. En als ze toevallig jouw nummer gebruiken, krijg je boze telefoontjes van mensen die denken dat ze terugbellen.

Van de weeromstuit gaan veel mensen nog minder gesprekken aannemen of installeren ze apps die spam kunnen herkennen (zie kader). Maar niet iedereen kan zich dat permitteren. “Ik krijg vaak dertig, veertig van die gesprekken binnen op een dag”, zegt Milton Trimitsis, eigenaar van een houtbewerking- en restauratiebedrijf in Boston. “Maar vanwege mijn werk krijg ik ook regelmatig telefoontjes van mensen die me nooit eerder gebeld hebben, met kengetallen uit alle delen van het land. Ik moet wel opnemen. Het kunnen klanten zijn.”

Klanten mislopen

Trimitsis heeft daarnaast ook last van bellers die niet eens zijn telefoon laten overgaan, maar direct in zijn voicemail terechtkomen. Ook dat is een technische truc die spambedrijven hebben ontdekt om het defensieve gedrag van het publiek te om­zeilen. Het bezorgt hem veel werk: “Als ik het niet bijhoud, is na 24 uur mijn voicemailbox vol en ga ik berichten van klanten missen.”

Robocalls zijn onderwerp nummer één van de klachten die consumenten indienen bij hun eigen telefoonmaatschappij en bij de overheidsinstelling die toezicht houdt op de telecommunicatie, de Federal Communications Commission (FCC).

En die is eindelijk in beweging aan het komen. De grote maatschappijen, zoals AT&T, Verizon en T-Mobile ontwikkelden samen een waterdicht systeem dat telefoonnummers koppelt aan een toestel. Zowel bij het kiezen van het nummer, als bij het binnenkomen van het gesprek wordt een elektronisch paspoort ­getoond en gecontroleerd.

Zwarte lijst

Als dat allemaal klopt krijgt de ontvanger dat op zijn scherm te zien. Het gesprek kan dan nog steeds onwelkom zijn, maar in dat geval is het tenminste mogelijk om het nummer te blokkeren en door te geven aan een landelijke zwarte lijst.

Het systeem is nog niet door alle telefoonmaatschappijen omarmd en de FCC stelt het nog niet verplicht. Maar in het Congres zijn inmiddels wetten in de maak die dat wel doen. Democraten en Republikeinen, die het bijna nergens over eens zijn, ­zetten zich samen in om ervoor te zorgen dat de telefonie nog een tijd mee kan.

Apps vechten tegen robocalls Het systeem dat moet zorgen dat je altijd het echte nummer van een beller ziet, heet (met een knipoog naar James Bond) STIR/SHAKEN. Het werkt op dit moment op een aantal Samsung en LG telefoons, nog niet op de iPhone. Maar voor alle smartphones zijn er vele apps te krijgen die helpen bij het bestrijden van spamtelefoontjes. De app Hiya bijvoorbeeld maakt gebruik van een grote database van nummers uit de hele wereld die voor robocalls worden gebruikt. Wie het wegdrukken van ongewenste gesprekken niet voldoende straf vindt, kan ze met de app RoboKiller ook doorverbinden met een spraakrobot. Die houdt de beller dan zo lang mogelijk aan de praat.

