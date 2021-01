Rijk tijdens de crisis door Tesla-aandelen: dit zijn de fans van Elon Musk die vroeg belegden in zijn autobedrijf

De Leonardo da Vinci van onze tijd. Dat is een typering van Elon Musk, waar zijn fans zich wel in kunnen vinden. Het brein achter onder meer Tesla (elektrische auto’s), SpaceX (commerciële ruimtevaart) en PayPal (online betalen) wordt soms ‘de nieuwe Steve Jobs’ genoemd, maar als je iets wil zeggen om Musks volgelingen boos te maken, is het dat. “Vergeleken met Elon was de oprichter van Apple een marketingman”, zegt Sjors Cooijmans (25) uit Eind­hoven, die zo’n tien uur per week video’s over Musk op YouTube kijkt. “Elon gaat op heel veel vlakken een stap verder. Hij wil de mensheid op meerdere planeten laten leven.” Zelfs de vergelijking met Da Vinci laat voor Cooijmans te wensen over. “Ik denk niet dat we eerder in de geschiedenis iemand hebben gehad, die op zoveel vlakken revolutionair was.”

Voor wie zich in technologie, ruimtevaart of de toekomst van het menselijke bewustzijn interesseert, is de Zuid-Afrikaanse ondernemer Musk het ultieme idool van ­deze tijd. ‘Musketeers’ worden zijn fans liefkozend genoemd. Anders dan muzieknerds of royaltywatchers kunnen die liefhebbers een stap verder gaan in hun toewijding door aandelen te kopen in Tesla. En dat doen ze ook.

Terwijl de wereldeconomie in 2020 ongekende klappen kreeg door de coronapandemie, verdiende Cooijmans – net een jaar afgestudeerd econometrist – met zijn Tesla-aandelen genoeg om zelf een elektrische auto te kopen. Hij volgt Musk ook niet alleen uit interesse voor het laatste nieuws over diens privéleven, zoals de onthulling van de controversiële naam van zijn kind met zangeres Grimes (X Æ A-Xii), maar ook om informatie op te doen voor zijn volgende zet op de aandelenmarkt.

Een opvallende waardestijging voor een bedrijf dat eigenlijk vrij klein is

Geen aandeel dat dit jaar zo in waarde steeg als dat van elektrische autofabrikant Tesla: van 72 dollar per aandeel in maart tot bijna 695 dollar op het hoogtepunt in december. Ook bij beleggers die bij de Nederlandse beleggingsbank Binck handelen, was het aandeel van Tesla deze zomer een tijdlang het meest gekocht, opvallend voor een bedrijf dat eigenlijk vrij klein is. Ter vergelijking: Volkswagen produceerde 11 miljoen auto’s in 2019, Tesla nog geen 370.000. Ondertussen is de beurswaarde van Tesla hoger dan die van Volkswagen, Toyota en General Motors bij elkaar. Musk zelf werd vorig jaar de op een na rijkste persoon op aarde. Sceptici waarschuwen voor een Tesla-waardebubbel, die nog barsten gaat.

Maar terwijl veel fanatieke beleggers dit jaar pas in Tesla stapten, geloofden de Musk-fanatici al jaren in hun held, zelfs toen het bedrijf door de massa als aanstaande mislukking werd gezien. Wie zijn de Nederlandse Musketeers die tevens aandeelhouders zijn? Hoever gaat hun bewondering voor de eigenzinnige ondernemer, die onlangs weer in opspraak raakte door het voeden van complottheorieën over de coronapandemie? En zijn ze niet bang voor het klappen van de bubbel en het verliezen van hun tienduizenden euro’s?

Voor Rabi Safi (29) ontsproot zowel de interesse in beleggen als in Elon Musk op het Europese hoofdkantoor van Google in Dublin, waar hij acht jaar geleden ging werken. In de Ierse techbubbel heerst een sterk vooruitgangsdenken, zegt Safi, het idee dat technologische ontwikkeling en visionaire ondernemers de mensheid naar een hoger plan zullen tillen. Die ambitieuze sky-is-the-limitsfeer was precies wat de zoon van Afghaanse vluchtelingen vanuit Nederland naar Dublin had gelokt. Daar kreeg Safi net als alle werknemers aandelen in het bedrijf – een eerste prikkel om anders naar geld te kijken. En hij bezocht veel sessies met grote namen uit de tech- of investeringswereld. “Een Amerikaanse hoogleraar leerde ons hoe we aandelen konden waarderen.”

De toen 21-jarige Safi begon in zijn vrije tijd te zoeken naar jonge bedrijven die veelbelovend leken – waar een kleine belegging nu, binnen tien jaar tot een grote som geld kon leiden. En net in die tijd kwam een nog grotere naam op bezoek voor een sessie bij Google: Peter Thiel, een van de bekendste durfkapitalisten uit Silicon Valley. Tijdens het praatje hoorde Safi Thiel vertellen hoe hij PayPal ruim twintig jaar geleden met Elon Musk was begonnen. “Hij zei dat Musk een veel grotere visie had dan hijzelf. Musk wilde met PayPal eigenlijk een hele nieuwe economie creëren, waarin banken niet langer nodig zouden zijn.”

Dat vond Thiel destijds te groots en radicaal gedacht. Maar de jonge Safi was juist getriggerd door de ambities van Musk, die in die tijd vooral bezig was met een nieuw autobedrijf: Tesla. Initieel was er scepsis over volledig elektrisch rijdende auto’s, maar ­Safi, die inmiddels veel over Musk had gelezen, dacht: als iemand écht verandering kan brengen, is hij het. “Ik durfde wel tweeduizend euro te investeren.”

Musk is gepest als kind, hij was op zoek naar de zin van het leven

De Brabantse Cooijmans, die de biografie van Musk heeft gelezen, raakte daarnaast geïnspireerd door diens levensverhaal. “Hij is gepest als kind, hij was op zoek naar de zin van het leven.” Musks familie was al ‘heel extreem’, zegt Cooijmans, en heel avontuurlijk. Zo vlogen zijn opa en oma in hun gezinsvliegtuigje samen van Zuid-Afrika naar Australië, terwijl zijn oma niet eens een vliegbrevet had. “Elon zelf verhuisde op zijn zeventiende in zijn eentje naar Canada, zonder geld. Hij logeerde bij een oom en nam een levensgevaarlijk baantje om goed te verdienen: hij moest het ketelhuis van een houtzagerij schoonmaken, waar je verbrandt als je er langer dan een halfuur in blijft.”

Musks visie is om het menselijke bewustzijn te verbeteren, denkt Cooijmans, bijvoorbeeld met zijn bedrijf Neuralink. Dat bedrijf wil met een chipimplantaat de menselijke intelligentie uitbreiden. Dat menselijke bewustzijn moet ook breder verspreid worden dan planeet aarde, dus wil de ondernemer met SpaceX een stad op Mars bouwen. Journalist Erwin Wijman, die het boek Denken als Elon Musk schreef, vindt vooral de mentaliteit van de ondernemer bijzonder. “Het fascinerendst is zijn houding van ‘niets is onmogelijk’. Niet: is het glas halfvol of halfleeg? Maar: is er geen groter glas?”

Veel ondernemers zeggen dat ze buiten de geijkte kaders denken, maar Musk heeft het volgens Wijman waargemaakt ‘op verschillende fronten’. Met zijn bedrijf Tesla, dat in wezen niet alleen een autobedrijf is, maar vooral een energiebedrijf dat ook auto’s maakt, met daarnaast de verkoop van zelfgemaakte batterijen, zonnepanelen en dakpannen die werken als zonnepaneel. Met Open A.I., waarmee Musk wil pionieren op het vlak van kunstmatige intelligentie, en die kennis wil delen. Met de Hyperloop, ondergrondse tunnels die via luchtdruk en capsules mogelijk het openbaar vervoer van de toekomst zijn. “En al helemaal met SpaceX, dat dit jaar als eerste commerciële ruimtevaartbedrijf een bemande raket aan het International Space Station koppelde.”

Tegelijkertijd heeft Musk een grillige kant, zien Wijman en de Musk-fans. Toen zijn onderzeeër in 2018 niet werd gebruikt om kinderen uit een Thaise grot te redden, maakte een nijdige Musk de duiker die de kinderen daadwerkelijk redde op Twitter uit voor pedo. De aandelenkoers van Tesla kelderde vorig jaar, toen Musk als gast in een podcast een jointje rookte – pr-technisch een ramp onder conservatieve Amerikanen. En Musk werd op de vingers getikt voor vermeende beursbeïnvloeding, omdat hij vanuit het niets op Twitter dreigde Tesla van de beurs te halen. “Hij kan impulsief zijn”, lacht Cooijmans.

Van Shell of McDonald’s bewegen de koersen een beetje, maar daarmee maak je nooit een klapper

Mede door die grilligheid, en ook door de vraag – die opgaat voor elk jong innoverend bedrijf – hoeveel van de belofte gebakken lucht is en hoeveel werkelijk uitkomt, is het aandeel Tesla altijd al wisselvallig geweest, zegt beleggerstrainer Peter Siks van Binckbank. Toch had Safi vroeg, tegen de stroom in, genoeg vertrouwen in Tesla om in te stappen. Ook Cooijmans, die op zijn 21ste geïnspireerd raakte door een beleggende huisgenoot, besloot zelf te experimenteren met aandelen Tesla, omdat hij in het bedrijf geloofde. Percy Tienhoven (36) kocht vorig jaar pas zijn eerste Tesla-aandelen, toen ze een schijntje waard waren. “Als je Shell of McDonald’s koopt, bewegen de koersen een beetje, maar maak je nooit een klapper. Tesla voelde als de bitcoin van de aandelenmarkt.”

Terwijl de wereldeconomie dit voorjaar instortte, verzevenvoudigde de 15.0000 euro die Tienhoven in Tesla had gestoken tot ongeveer een ton. “Zacht uitgedrukt was dat een enorme verrassing, ja.” Waarom is Tesla uitgerekend in 2020 zoveel in waarde gestegen? De kern, volgens Binckbank-man Siks, is dat het succes van elektrisch rijden nu meer dan twee of drie jaar geleden evident is. Tesla loopt als early adopter ver voor op General Motors of Toyota. Terwijl Tesla financieel soms op de rand van de afgrond verkeerde, was het de afgelopen vier kwartalen (een beetje) winstgevend. Ineens is Tesla, qua afzet een relatief kleine speler, stabiel. Door die constante winst mocht Tesla toetreden tot de S&P 500, wereldwijd de belangrijkste beursindex.

Terwijl aandeelhouders in 2017 en 2018 nog vooral leken te bestaan uit Tesla-rijders en ‘believers’, van wie sommigen dit jaar zomaar miljonair werden met hun aandelen, werd Tesla het afgelopen jaar voor beleggers in de mainstream een topaandeel, een beetje zoals een alternatieve rockband die doorbreekt bij het grote publiek. En hoewel General Motors, Volkswagen en andere auto­giganten nu vol inzetten op elektrisch rijden, hebben zij volgens Siks een ‘minder sexy en vooruitstrevend verhaal’ dan Tesla.

Toch blijft het volgens Siks opmerkelijk dat één aandeel van een relatieve nieuwkomer vele malen meer waard is dan dat van de allergrootste autobedrijven ter wereld bij elkaar. Is dat niet gevaarlijk, zeker met een CEO die geregeld imagoschade veroorzaakt? Wijman vermoedt dat dit meevalt. “Musk is één man, voor Tesla heeft hij zoveel capabele mensen aangetrokken dat het bedrijf ook zonder hem stabiel door kan.” Ook Cooijmans en Safi zijn niet bang dat de waarde van Tesla-aandelen plotseling zal kelderen. “Succes hangt af van je snelheid van innovatie”, zegt Cooijmans. “Met batterijen en zelfrijdende auto’s is Tesla voorloper in innovatie. Elektrisch rijden gaat groter worden, dus de waarde van Tesla denk ik ook.”

In Musk komen de impulsiviteit van Trump en het activisme van Greta Thunberg samen

Zelfs het impulsieve getwitter van Musk, dat soms doet denken aan Donald Trump, valt opvallend goed bij zijn fans. “Het heeft iets echts dat het imperfect en onvoorspelbaar is”, zegt Cooijmans. Deskundige Wijman verklaart Musks aantrekkingskracht, behalve met zijn visionaire ideeën, ook met de unieke celebritystatus die hem onderscheidt van andere multimiljardairs. “Waar we Mark Zuckerberg zien als een vervelende student die nooit volwassen is geworden, heeft Musk naast zijn beetje hulpeloze, nerdy uitstraling ook sexappeal.” In Musk komt de impulsieve directheid van Trump daarnaast ‘op wonderbaarlijke wijze’ samen met het duurzaamheidsactivisme van Greta Thunberg, wat hem volgens Wijman misschien wel hét gezicht van 2020 maakt.

Wat zijn de toekomstplannen van de Nederlandse Musketeers? Safi werkt inmiddels in Amsterdam voor LinkedIn, en wil door slim beleggen en zuinig leven voor zijn veertigste financieel onafhankelijk zijn. Hij hoopt in 2022 de ‘goedkope variant’ van de Cybertruck te kopen: de aangekondigde ­futuristische pick-uptruck van Tesla. Hij droomt ervan om Elon Musk ooit bij een productlancering van Tesla te zien. “Ik heb een youtubekanaal over beleggen, nu voor een community van een paar duizend man. Als ik groter word, kan ik misschien als influencer toegang krijgen.”

Tienhoven zet alvast beleggingsgeld opzij voor het moment dat SpaceX publiek gaat. Een ruimtereis naar Mars hoeft hij zelf niet te maken. Als longpatiënt die door een lichamelijke handicap slechts 33 kilo weegt en dagelijks aan de beademing moet, denkt hij niet dat hij de G-krachten aankan. “Naar mijn schoonouders vliegen in Taiwan is al een hel”, zegt hij lachend.

Cooijmans, de grootste Musk-fan van het stel, heeft ‘eerlijk gezegd’ nooit gefantaseerd over een ontmoeting met zijn idool. “Hoe geweldig is een ontmoeting tegenwoordig, in het digitale tijdperk? Op internet kan ik al zoveel zien van hem.”

Maar, voegt hij later toe: “Het lijkt me wel te gek om ooit naar een SpaceX-raketlancering te gaan”.

