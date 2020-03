Retailmonster Amazon is er, gaan Nederlanders overstag?

Na jaren van geruchten is het nu zover: Amazon heeft een eigen webwinkel voor de Nederlandse klant. Voorheen moesten Nederlanders het doen met een vertaling van de Duitse webwinkel. In plaats van louter e-books, zijn de online rekken nu gevuld met miljoenen producten, van speelgoed tot woonaccessoires en van make-up tot elektronica. Nederlandse merken als Philips, Rituals, Hunkemöller en Scotch & Soda zijn er ook te vinden.

De formule van het Amerikaanse Amazon is vergelijkbaar met die van Nederlandse zwaargewichten Weh­kamp en Bol.com: een eindeloze trits producten voor een zachte prijs, die razendsnel kunnen worden geleverd. In tegenstelling tot Nederlandse warenhuizen heeft Amazon ook internationaal een enorme marktmacht, zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing van Nyenrode Business Universiteit: “Wereldwijd kunnen zij een nog groter assortiment voeren, tegen ­extreem lage prijzen.”

Rent winkelend Nederland straks massaal in de armen van Amazon? Dat is slechts een kwestie van tijd, zegt Koelemeijer, want Amazon is over het algemeen goedkoper. “Nederlanders zijn niet zo merkvast, we laten ons leiden door onze portemonnee.” De prijzen omlaag drijven is een belangrijke strategie van de Amerikaanse webreus, aldus de hoogleraar. Ter vergelijking: een luxe koffie­machine van het merk Oracle kost via Bol.com op dit moment bijna 2000 euro. Voor hetzelfde apparaat betaalt een Nederlandse Amazon-klant slechts 1500 euro.

Net als op Bol.com kunnen ook ­externe verkooppartners hun waren slijten via Amazon. Op dit moment telt de webshop enkele duizenden ­Nederlandse verkopers, zegt Alex ­Ootes, Amazons hoofd Europese ­expansie. Naar verwachting worden dit er meer: wereldwijd loopt meer dan de helft van de verkopen op Amazon via partners. Bol.com heeft daar bijna de helft van zijn omzet aan te danken. Maar, zegt Koelemeijer, ook hier heeft het Amerikaanse platform een troef: “Amazon levert in meer dan dertig landen en is op elk continent aanwezig. De afzetmarkt voor partners is dus veel groter.”

Plofkip

Daar staat tegenover dat verkopers mogelijk minder aan hun marktkraam overhouden als de prijs zo laag ligt. “Amazon is als een plofkip: alles moet zo snel en goedkoop mogelijk, maar dat heeft ook nadelen.” Koelemeijer doelt op de kleine winstmarges die verkopers overhouden wanneer ze bij Amazon de laagst mogelijke prijs moeten voeren.

Het vertrouwde en sympathieke imago van Bol.com kan nog een periode de redding zijn voor de Nederlandse webwinkel, aldus Koelemeijer. “Bij Amazon krijgen Nederlanders een minder warm gevoel. Dus als één bedrijf is opgewassen tegen Amazon, dan is het Bol.com.”

