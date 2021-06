Restaurants, bioscopen en theaters komen handen tekort

Restaurants, cafés, bioscopen en theaters zullen zaterdag met een dubbel gevoel de jongste versoepelingen ingaan. Het is mooi dat het weer mag om binnen een vorkje te prikken of naar een voorstelling te gaan. Maar dan moet er wel voldoende personeel zijn om het allemaal mogelijk te maken. En dat is er niet.

Vooral in de horeca is de nood hoog. Volgens Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) is het aantal werknemers door de coronacrisis teruggelopen van 466.000 naar 340.000. Veel medewerkers in de uitgaansbranche hebben tijdens de lockdown ander werk gezocht en gevonden.

De behoefte aan mankracht is volgens Koninklijke Horeca Nederland het grootste bij bedrijven met een groot terras, in lunchzaken en bij afhaalbedrijven. Voor de coronacrisis kende de horecabranche al een tekort van 40.000 mensen. Onder het motto ‘Ga voor gaaf, ga voor de horeca’ start de branche daarom binnenkort met een campagne die het werken in de horeca en het volgen van horecaopleidingen promoot.

Uitdaging

Bij de Haagse theaters Diligentia en Pepijn spreekt de woordvoerster van ‘een uitdaging’ als haar gevraagd wordt of het rooster is rond te krijgen. “Bij ons werken doorgaans veel jonge mensen achter de bar en bij de kaartverkoop. Een deel daarvan heeft ander werk gevonden tijdens corona. Deze maand zitten we nog goed maar daarna wordt het mogelijk lastig.”

De brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters NVBF meldt dat het niet meevalt om weer op te starten met genoeg personeel. “Het is een combinatie van oude medewerkers die terug zijn gekomen, en het aantrekken van nieuwe mensen. Maar het was geen druk op de knop”, vertelt woordvoerder Gulian Nolthenius van NVBF. Bioscoopketen Pathé laat weten nog geen problemen te hebben met de personeelsbezetting van zijn bioscopen. “Voor de meeste theaters hebben wij voldoende medewerkers kunnen vinden”, mailt het bedrijf.

Bij Kunstwerk! in Zevenaar komt het personeelstekort van zowel de horeca als de culturele sector samen. Het complex herbergt een theater, een bioscoop, een muziekschool, een bibliotheek en horeca. Directeur Bert Frölich heeft tijdens de lockdown moeten slikken dat een deel van zijn personeel elders werk vond. “En het is de vraag of die allemaal weer terugkomen. Ik kan me voorstellen dat zij denken: wil ik nog wel op deze manier verder? Het is echt een klus want wij hebben nu ook een tekort aan docenten.”

Een oplossing voor het gebrek aan mankracht ligt niet een-twee-drie voor handen. Koninklijke Horeca Nederland benadrukt geen rechtstreekse rol te hebben in de personeelsvoorziening van bedrijven. KHN stelt dat ‘de horeca geen krimpmarkt is’ en hoopt maar dat de arbeidsmarkt vanzelf weer aantrekt als de maatschappij verder opengaat. “Dan zal ook de vraag naar personeel flink, en misschien wel heel snel, toenemen.”

