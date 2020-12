Restaurant dicht? Dit restaurant uit Oldenzaal kookt nu bij de klant voor de deur

Als de mensen niet naar ons toe mogen komen, dan komen wij wel naar de mensen toe. Zoiets moeten ze gedacht hebben bij restaurant Quakoken in Oldenzaal. Daar zet chef en eigenaar Joris ten Wolde doodleuk een mobiele keuken voor de deur van zijn klanten om midden op straat een viergangenmaaltijd te bereiden. ‘Veurdeur-diner’ heet het, een Twentse verwijzing naar voordeur, maar ook naar voorrijden. “Het hoofdgerecht wordt live op de stoep gemaakt in onze mobiele keuken. In teams worden verschillende gangen geserveerd. De gast hoeft alleen de tafel te dekken”, vertelt Ten Wolde (34).

Hij is eigenaar van Quakoken, dat in december tien jaar bestaat. Het restaurant wil meer zijn dan doorsnee en richt zich met een avontuurlijke menukaart op ‘beleving’. Je gaat volgens Ten Wolde niet naar Quakoken om gewoon iets te eten. “Wij zijn geen duizend-in-een-dozijnrestaurant. Bij ons word je in de watten gelegd.” Het restaurant is sinds een jaar of vijf gevestigd in een oude textielfabriek. Maar het is thuis begonnen. Thuis bij Ten Wolde en zijn vrouw, die hij het creatieve brein van de zaak noemt. “Ik ben van oudsher chef en we deden aanvankelijk alles aan huis. Alles wat met koken te maken had. Dat breidde zich steeds verder uit en op een gegeven moment was het huis te klein. Toen zijn we een oud pand gaan opknappen waar we een tijdje in gezeten hebben. Totdat deze textielfabriek leeg kwam te staan. Een buitenkans. Sindsdien zitten we hier prima, aan de rand van het centrum van Oldenzaal.”

Slapeloze nacht

De naam bedacht zijn broer, die marketeer is. Ten Wolde: “Hij wist dat het woordje ‘qua’ snel opduikt in de zoekresultaten bij Google. Zo ontstond Quakoken.” En dat liep behoorlijk goed. “Er werden steeds een paar centjes verdiend en vervolgens een paar centjes geïnvesteerd.” Het personeelsbestand dikte aan tot 21 medewerkers. Niks aan de hand dus. Tot het coronavirus ook in Twente het culinaire feestje kwam verpesten. Ten Wolde weet het nog goed, die eerste persconferentie met premier Rutte: “15 maart was dat, uitgerekend op mijn verjaardag. Ja, ik heb weleens betere verjaardagen gehad.”

Gelukkig zag zijn creatieve vrouw de bui al voor de persconferentie hangen. “Joris, we moeten nu schakelen, we moeten nu een webshop bouwen, zei ze al de donderdag ervoor.” Die webshop werd in recordtijd gebouwd, zodat klanten van Quakoken direct afhaalmaaltijden konden bestellen toen de zaak op slot moest. Dat sloeg aan, al bleef het gevoel hangen dat het beter moest kunnen. Anders, vooral. “Met afhalen of bezorgen ben je niet uniek genoeg. We wilden ons onderscheiden. Een veurdeur-diner, dat doet niemand. En ik krijg er zoveel energie van. Je hoort wel van ‘de horeca is creatief’ en zo, maar ik heb echt wel eens een slapeloze nacht, hoor. Het is gewoon geen leuke tijd. Maar stilzitten past niet bij ons.”

Wie nu rond etenstijd door Oldenzaal en omgeving rijdt, kan daarom zomaar stuiten op de rijdende keuken van Ten Wolde en zijn team: “En het is net echt als uit eten, want de volgende dag komen we de vieze vaat weer ophalen.”

Lees ook:

Dit bedrijf organiseert nu picknicks in plaats van bruiloften

De coronacrisis zet aan tot nieuwe creatieve initiatieven. Evenementenlocatie De Zandstuve in Den Ham organiseert nu ontmoetingen in de natuur.