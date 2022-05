Rennen om nog naar het toilet te kunnen: stakende buschauffeurs zijn voortdurende haast zat

Ook vorige week had buschauffeur Dirk Visser (58) weer zo'n dag waarbij hij urenlang aan het jagen was. “Toen ik mijn dienst in Emmen begon, kwam mijn collega met een kleine vertraging aan”, blikt hij terug. “En dus vertrok ik vijf minuten te laat. Die minuten haal je vervolgens nergens meer in. Alle lucht is al uit de dienstregeling. Dat betekent dat je overal een paar minuten te laat bent. Ook bij de twee keer dat je in een dienst van negen uur pauze hebt.”

Die pauze duurt een kwartier. Maar als je dan al tien minuten vertraging hebt opgelopen, is de verleiding groot om na een snelle toiletpauze weer aan het werk te gaan. “Ik doe dat niet: die 15 minuten rust zijn nodig en ik hou me daar strikt aan”, benadrukt Visser. “Maar veel collega's willen dan toch loyaal zijn naar hun collega's, die anders ook weer te laat vertrekken. Of naar de reizigers die met vertraging krijgen. Dan zie ik iemand over het busstation rennen om überhaupt nog toch kunnen plassen. En dan denk ik: waar zijn we mee bezig?”

Extraatje van 1200 euro

Visser is een van de bij FNV aangesloten chauffeurs die zijn werk deze woensdag neerlegt. De grootste vakbond is ontevreden over het bod dat de werkgevers, verenigd in de VWOV, in februari op tafel legden. Dat bevatte een eenmalig extraatje van 1200 euro, en daarbij een loonsverhoging van 2,8 procent vanaf 1 juli.

Onvoldoende, vindt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. “In deze sector ligt de werkdruk ongelooflijk hoog, met een ziekteverzuim tot wel 25 procent als gevolg”, spiegelt hij voor. “Bovendien hebben te maken met vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van buschauffeurs loopt nog altijd op. Het is van belang om meer jonge mensen te werven, maar die haken af vanwege de zware roosters en bescheiden salarissen.”

Het gevolg daarvan is dat er nóg meer werk terecht komt op de schouders van de mensen die nu al chauffeur zijn. “In het eindbod zaten bijvoorbeeld ook voorstellen om de roosters verder te flexibiliseren. Zodat mensen een dienst hebben waarbij ze 3 uur rijden tijdens de ochtendspits, dan 5 uur vrij zijn, en vervolgens weer 3 uur in de avondspits. Dat is echt de verkeerde weg.”

De acties van vandaag vinden plaats op de standplaatsen in Emmen, Oude Pekela en Stadskanaal. De gevolgen ervan laten zich echter breder voelen, benadrukt Edwin Kuiper, die de acties in het noordoosten van het land coördineert. “Buslijnen rijden bijvoorbeeld ook naar Groningen, Assen, Meppel en Hoogeveen. Als een bus daar niet aankomt, heeft dat ook weer gevolgen voor de collega die daar zou vertrekken.”

CNV-chauffeurs rijden wél

Sommige bussen zullen ook wél rijden, omdat niet alle chauffeurs meedoen aan de actie. CNV, de tweede vakbond van het land, ondersteunt de staking niet. De CNV-onderhandelaars gingen namelijk wél akkoord met het bond van de werkgevers.

“Het is een eindbod bevat een loonsverhoging en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken; dat zijn voor onze leden belangrijke zaken”, reageert CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi. “Dit is voor ons nu niet het moment om actie te voeren. Er valt genoeg te verbeteren in het openbaar vervoer, maar dat bewaren heel graag voor de volgende cao-ronde, die in het najaar alweer begint.”

CNV wijst er daarbij op dat de coronacrisis er bij de vervoersbedrijven heeft ingehakt: reizigers bleven immers lange tijd weg. Een klap waarvan de sector ook nog niet is hersteld. Vervoersbedrijven kregen daarvoor overheidssteun. Maar het in stand houden van een uitgebreid netwerk met een minimaal aantal reizigers is duur. Vervoersbedrijven en provincies, die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van het streekvervoer, schrapten daarom op diverse plekken buslijnen.

Bij CNV aangesloten chauffeurs rijden vandaag dus wel. Ze zullen echter geen ritten overnemen van stakende FNV-collega's, benadrukt een woordvoerder van de bond. FNV heeft al aangekondigd dat de acties in Drenthe en Groningen een vervolg krijgen en spreekt van een 'estafettestaking'. Waar en wanneer de volgende werkonderbrekingen zijn, zegt FNV nog niet. “Die zullen we 48 uur van tevoren aankondigen”, aldus Van der Gaag. Tijdens de eindexamens in het middelbaar onderwijs staken de chauffeurs in elk geval niet, benadrukt hij.

