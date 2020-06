Relatief onbekende Petri Hofsté is toch weer de invloedrijkste vrouw

Een erg bekende Nederlander is ze nog altijd niet, maar voor de derde keer in vier jaar is Petri Hofsté door het blad Management Scope uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw in het Nederlandse bedrijfsleven. Hofsté dankt dat stempel aan haar commissariaten bij Rabobank, verzekeraar Achmea, bodemonderzoeker Fugro en bij het grote familiebedrijf Pon Holdings (auto-import, fietsenbouw, installatietechniek). Hofsté voerde de lijst ook in 2017 en 2018 aan.

Dat Hofsté (1961) niet zo bekend is, komt vooral doordat zij in het verleden geen bestuursvoorzitter is geweest van een groot bedrijf. De invloedrijkste mannen zijn en waren dat vaak wel. Na hun topmanschap, waardoor ze bekend werden, hebben zij de commissariaten voor het uitkiezen en als zij bij veel bedrijven toezichthouder worden, leidt dat op hoge posities op de ‘machtigenlijst’ die Management Scope jaarlijks opmaakt.

Zo waren er in het verleden hoge posities op die lijsten voor mannen als Kees van Lede (voormalige topman van Akzo Nobel), Hans Wijers (idem), Jeroen van der Veer (Shell) en Peter Elverding (DSM).

Later werd ze beroepscommissaris

Petri Hofsté daarentegen komt uit de accountancy. Ze werkte twintig jaar bij KPMG en vervulde daarna functies bij onder meer ABN Amro en De Nederlandsche Bank. Daarna werd ze beroepscommissaris. Ze was in 2019 de eerste vrouw die Managements Scope’s lijst van invloedrijke bestuurders - mannen en vrouwen - aanvoerde. Die lijst werd in december vorig jaar gepubliceerd.

Hofsté nam de eerste plaats op de lijst van invloedrijke vrouwen over van Annet Aris. Die vervult commissariaten bij chipmachinefabrikant ASML, Rabobank en uitzendorganisatie Randstad, maar vertrok vorig jaar bij verzekeraar ASR. Aris staat nu derde, nog achter Jacqueline Tammenoms-Bakker. Beiden werkten in het verleden voor organisatie-adviesbureau McKinsey. De machtigste vrouwen komen vaak uit die hoek, of ze waren in het verleden accountant. Bij mannen is dat niet het geval. De honderd invloedrijkste vrouwen zijn gemiddeld 55 jaar. De invloedrijke mannen zijn doorgaans een stuk ouder.

Vrouwen uit de politiek

Vrouwen komen in aanmerking voor een plek op de lijst van Management Scope als ze bestuurders of commissaris zijn bij beursgenoteerde bedrijven, flinke niet-beursgenoteerde bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en hogescholen. Hoe groter een bedrijf, hoe meer punten een functie oplevert. Corien Wortmann (plaats 5) is de hoogst genoteerde bestuurder: zij leidt pensioenfonds ABP. Herna Verhagen (9) is bestuursvoorzitter van PostNL en commissaris bij ING en is de op een na hoogst geplaatste bestuurder. Op plaats tien staat voormalig Tweede Kamerlid (VVD) Laetitia Griffith, die toezicht houdt bij ABN Amro en hoogspanningsnetbeheerder Tennet.

Andere vrouwen op de lijst met een politieke achtergrond zijn Jolande Sap (GroenLinks), Marjanne Sint (PvdA) en Annemarie Jorritsma (VVD). Van de honderd vrouwen op de lijst komen er twaalf uit het buitenland. 41 vrouwen zijn volgens Management Scope beroepscommissaris.

